Un golfeur de Vernon-Kelowna récolte une double médaille d’or aux Jeux

Être « Coop » fait ressortir le meilleur de Cooper Humphreys.

Le golfeur de Kelowna-Vernon savoure les deux médailles d’or qu’il a remportées aux Jeux d’été du Canada à Niagara, en Ontario.

Jouant au Legends à normale 72 sur le parcours de golf de Niagara, Humphreys a terminé le tournoi masculin individuel de 72 trous à 11 sous la normale.

« J’aime la compétition, j’aime la pression », a déclaré Humphreys aux coordonnateurs des médias de l’équipe de la Colombie-Britannique après avoir remporté l’or. « J’ai essayé d’expérimenter différentes manières, d’être trop sérieux, pas trop sérieux. J’ai découvert que le simple fait d’être ‘Coop’ est quand je suis le meilleur.

Humphreys a battu Guillaume Paquette, du Québec, d’un coup après avoir tiré un dernier tour 2-moins de 70. Il a ouvert le tournoi avec un 1-over-par 73, puis est revenu d’assaut sur le terrain en tirant 5-moins de 67 aux deuxième et troisième tours. .

“J’ai fait plusieurs choses”, a déclaré Humphreys lorsqu’on lui a demandé quels changements il avait apportés lors de sa deuxième journée de compétition. “Mon jeu court n’était pas génial hier, alors j’ai changé ma façon de m’installer, d’aligner la balle sur le green, et j’ai même changé mon putter. Je voulais être plus agressif ce tour et ça a payé avec ces birdies. En gros, j’ai juste essayé d’être plus “Coop”.

Humphreys a ajouté à sa récolte de médailles avec une deuxième médaille d’or dans l’épreuve par équipe, mettant en vedette les résultats combinés masculins et féminins. La Colombie-Britannique avait 28 coups d’avance sur le Québec.

Ailleurs aux Jeux :

• Darcy Rhodes de Coldstream a remporté l’or comme entraîneur de l’équipe masculine de crosse en enclos de la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique a surmonté un déficit de 6-4 en troisième période pour battre l’Ontario 7-6 en finale.

La victoire a couronné une semaine émouvante pour l’équipe de la Colombie-Britannique qui les a vus se rallier derrière son coéquipier Ben Pawluk de Victoria, qui n’a pas pu assister aux Jeux en raison d’un diagnostic de cancer. L’équipe a accroché les chandails de Pawluk derrière son banc pour plus de force tout au long des Jeux et les adversaires se sont alignés pour les signer avant chaque match.

• Braden Kersey, de Vernon, a remporté le bronze pour l’équipe de la Colombie-Britannique dans la course cycliste sur route, terminant en un temps de 2 heures 45 minutes et 20 secondes.

• En volleyball féminin, Madison Gardner de Vernon et Olivia Tymkiw de Coldstream ont aidé la Colombie-Britannique à remporter le bronze, battant la Saskatchewan.

Chez les hommes, Liam Remple de Vernon et l’équipe de la Colombie-Britannique ont terminé cinquièmes avec une victoire de 3-2 sur le Manitoba.

• Raynen Campbell de Vernon et l’équipe masculine de balle rapide de la Colombie-Britannique ont terminé sixièmes au classement général. Laura Webster de Vernon était apprentie entraîneure avec l’équipe.

