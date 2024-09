Un golfeur de l’Indiana a été grièvement blessé et hospitalisé après avoir été insulté

Un différend concernant des billets pour Disney World et une voiturette de golf aurait déclenché une bagarre, selon la police

Les préliminaires ont commencé au Links à Heartland Crossing dans le comté de Morgan lorsque, selon Golf Digest, un homme d’âge moyen a confronté le groupe devant lui pour avoir « coupé », bien que lui et son groupe se soient arrêtés pour commander de la nourriture au club-house.

Un golfeur de 54 ans a perdu connaissance, aurait cessé de respirer pendant 10 secondes et a été hospitalisé après une violente altercation sur un terrain de golf de l’Indiana vendredi dernier.

L’altercation a dégénéré lorsque l’homme aurait insulté la femme d’un des joueurs, traitant le groupe de « connards » et disant que la femme était une « c*** ».

À ce moment-là, son mari, Jerry Whitaker, lui a demandé des excuses après qu’elle soit « retournée en pleurant dans son groupe ».

Il va sans dire qu’il n’y a eu aucune excuse.

Selon des témoins, les deux hommes se seraient « affrontés » et Whitaker aurait alors jeté le soi-disant agitateur au sol.

Selon le média, le personnel médical a informé la police que l’homme souffrait de sept côtes cassées, d’un poumon perforé et d’un morceau de vertèbre cassé dans le dos à cause de la poussière.

Selon certaines informations, Whitaker sera accusé de coups et blessures aggravés, un crime de niveau 3, de coups et blessures ayant entraîné des blessures corporelles graves, un crime de niveau 5, et de conduite désordonnée, un délit de classe B.

Un crime de niveau 3 dans l’Indiana peut entraîner une peine de prison maximale pouvant aller jusqu’à 16 ans.