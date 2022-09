Un golfeur de Kelowna surmonte les éléments pour remporter le titre de la PGA de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

Drive pour le spectacle, putt pour la pâte.

C’était certainement la devise du golfeur de Kelowna Mark Kitts, lorsqu’il a frappé un 15 pieds sur le dernier trou pour remporter le championnat professionnel de club de la PGA de la Colombie-Britannique 2022 au Fairview Mountain Golf Club à Oliver le 20 septembre.

Kitts, le pro en chef de Shadow Ridge, a marché jusqu’au dix-huitième trou du dernier trou du tournoi de deux jours à égalité avec l’un de ses deux partenaires de jeu, avec l’autre juste un coup derrière. Tous étaient sur le green avec une chance de faire un birdie, bien que Kitts ait été le seul à se convertir.

C’était la deuxième fois que le joueur de 38 ans soulevait le trophée commémoratif Dick Munn, remis au golfeur qui remporte chaque année le tournoi professionnel des clubs de la PGA de la Colombie-Britannique. Il a gagné pour la première fois en 2019 dans sa ville natale, au Kelowna Golf & Country Club, par un coup sur Dave Zibrik – qui a également terminé deuxième derrière Kitts cette fois-ci.

Les scores étaient beaucoup plus élevés cette fois-ci qu’en 2019, Kitts remportant le premier prix à -2. Ce fut un défi toute la semaine pour les 45 pros du club, qui ont affronté des vents allant jusqu’à 50 km/h et des vitesses de green rapides.

“Le vent était fort, le terrain de golf était en très bon état, mais j’ai bien frappé et roulé toute la semaine”, a déclaré Kitts. “Fairview Mountain est une super piste et c’est génial de pouvoir gagner ce tournoi ici.

“C’est un honneur de pouvoir à nouveau me qualifier de champion de la PGA of BC CPC.”

il n’est que le quatrième joueur de la PGA de la Colombie-Britannique à remporter plusieurs championnats de club professionnel.

Pour ses efforts, Kitts lui a valu la part du gagnant de 2 700 $ de la bourse de 15 000 $.

Ville de KelownaGolfPGA