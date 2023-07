Un golfeur américain révèle une mise à jour majeure sur la prise de contrôle de Leeds

L’acquisition de Leeds United par 49ers Enterprises apportera à la fois excitation et soulagement aux fans. Jordan Spieth et Justin Thomas, golfeurs professionnels américains, font tous deux partie du groupe qui a acheté le club anglais.

Il a été convenu que 49ers Enterprises, une société d’investissement, acquerrait la majorité des actions d’Andrea Radrizzani dans le club d’Elland Road. La bonne nouvelle pour Leeds et ses supporters a été confirmée par la sensation américaine du golf Jordan Spieth, qui a déclaré que la transaction était finalisée.

Il s’agit d’un énorme changement dans la propriété du club et pourrait avoir de lourdes conséquences pour l’avenir de l’équipe. La star de la NBA, Russell Westbrook, aurait investi dans les 49ers en achetant des actions à l’organisation. Il est le dernier visage célèbre à avoir investi dans l’ancien club de Premier League.

Jordan Spieth confirme le rachat de Leeds par le groupe des 49ers

Après la conclusion de la saison 2022-23, Leeds United a fait face à la déception d’être relégué au championnat EFL avec deux autres équipes. Au cours de cette période difficile pour le club, le golfeur américain Rickie Fowler a décidé de retirer son investissement minoritaire dans le club, a confirmé Spieth à Sky Sports.

« C’est fait. Moi et Justin (Thomas) avec une participation minoritaire. Les 49ers battent mes Cowboys chaque année, alors si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les ! Rickie (Fowler) s’y est opposé après la relégation.

«La relégation n’était pas idéale, mais nous nous sommes impliqués avec le groupe des 49ers pour acheter une part plus importante et nous joindre à eux pour faire les choses avec autant de succès qu’ils le font partout où ils sont passés. Nous pensions que ce serait une belle opportunité. C’est une grande ville, un club historique, une superbe salle à Elland Road, et une fois que nous y avons jeté un coup d’œil, nous avons réalisé que cela pouvait être vraiment excitant.

« Ils [the 49ers] renégocié après la relégation et c’était peut-être une meilleure affaire – tant qu’ils peuvent être promus [to Premier League] bientôt. Je suis ravi d’avoir une équipe dans laquelle je m’investis émotionnellement. J’ai regardé attentivement la Premier League pendant quelques années. J’espère que nous reviendrons très bientôt.”

Crédit photo : IMAGO / PA Images