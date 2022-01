Un Golden Retriever réconfortant pour un enfant endormi est la chose la plus mignonne sur Internet aujourd’hui

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.

Un autre internaute a commenté que nous n’avons pas besoin d’enseigner quoi que ce soit à nos enfants séparément et tout ce que nous avons à faire est de leur montrer en faisant les choses nous-mêmes.

« C’est la chose la plus mignonne que j’aie jamais vue. Eric est un frère merveilleux », a déclaré une femme.

Des centaines de personnes ont commenté la vidéo qui a reçu plus de 3 lakh vues.

Il appelle le chien par son nom et caresse son corps. L’enfant éteint également la lumière de la chambre pour qu’il puisse dormir sans problème et le couvre d’un linge.

Maui commence alors soudainement à trembler en rêvant. Suite à cela, un petit enfant, Eric, le remarque et le réconforte.

Une vidéo récente de Mauli dans laquelle on voit un petit enfant s’occuper de lui pendant qu’il dort fait le tour d’internet. La vidéo montre le chien en train de dormir paisiblement, mais en l’observant de plus près, il semble rêver.

Le chien vit dans la ville de Chicago et compte près de 3 millions d’abonnés sur Instagram. Les gens apprécient les adorables vidéos et photos du chien postées fréquemment sur la poignée Instagram.

Les internautes sont fous des bouffonneries d’un chien Golden Retriever nommé Maui, et il devient immensément populaire sur Instagram.

C’est peut-être pour cette raison que lorsque les enfants humains et les chiens se rencontrent, leur amour vaut la peine d’être remarqué. Une vidéo illustrant cet amour devient actuellement virale sur les réseaux sociaux.

Les chiens sont réputés pour leur nature généreuse et leur dévouement, raison pour laquelle nous les citons souvent en exemple en matière de loyauté.

