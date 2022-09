Un Golden Retriever curieux se fait peur et fait peur à un troupeau de lamantins en nageant

On dit que les chiens sont de bons nageurs et une vidéo tendance sur les réseaux sociaux le prouve. Une vidéo a fait surface sur Internet dans laquelle un curieux golden retriever nommé Flip peut être vu en train de nager à Orange Beach en Alabama, aux États-Unis, mais a eu peur après avoir atteint les lamantins. La vidéo a été enregistrée par Sage Taylor. Dans le clip désormais viral, on peut voir le chien heureux nager le long du port à la plage.

Alors que Flip pagayait doucement près de l’agrégation de mammifères marins, l’eau calme a éclaté en éclaboussures et cela a non seulement effrayé le chien mais aussi les lamantins. Dans la vidéo, les cris de Taylor peuvent également être entendus pendant qu’elle appelle Flip.

Lors d’une conversation avec Fox10 News, Taylor a déclaré qu’elle et Flip avaient remarqué le troupeau d’environ huit à dix lamantins nageant dans l’eau au large de la plage, mais les observer de loin n’était pas suffisant pour le chien.

“Elle voulait avoir un peu plus d’action, alors elle est allée dans l’eau et les a tous effrayés”, a ajouté Taylor. Après l’incident, selon Taylor, le chien était “un peu secoué”. Elle a également déclaré au portail d’informations que Flip n’avait pas laissé son pur amour pour l’eau mourir et revenir à profiter de son temps dans l’eau.

Les antiquités de chiens ne manquent jamais de nous étonner. Récemment, une vidéo a fait sourire les internautes. Il montre un chien courant dans un imperméable en forme de chapeau jaune excentrique. La légende de la vidéo disait : « Le petit trot de pluie le plus mignon récupéré de marumarimayu. Votre chien aime-t-il la pluie ?

Dès que les images ont été partagées, elles ont généré une pléthore de likes et de vues. La vidéo a recueilli environ 1,6 million de vues.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici