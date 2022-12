Un glissement de terrain sur un terrain de camping en Malaisie fait 16 morts et 17 disparus

BATANG KALI, Malaisie (AP) – Un glissement de terrain vendredi dans un camping touristique en Malaisie a fait 16 morts et les autorités ont déclaré que 17 autres craignaient d’être enterrées sur le site d’une ferme biologique à l’extérieur de la capitale Kuala Lumpur.

On estime que 94 Malaisiens se trouvaient au camping de Batang Kali, dans le centre de l’État de Selangor, à environ 50 kilomètres (31 miles) au nord de Kuala Lumpur, lorsque l’incident s’est produit, a déclaré le chef de la police du district, Suffian Abdullah.

Il a déclaré que le nombre de morts était passé à 16, dont un garçon de cinq ans. Sept personnes ont été hospitalisées pour des blessures et les sauveteurs recherchaient les 17 personnes estimées disparues, a-t-il déclaré. 53 autres personnes ont été sauvées sans dommage.

Suffian a déclaré que les victimes étaient entrées dans la zone, un site de loisirs populaire pour les habitants pour planter ou louer des tentes à la ferme, mercredi. Plus de 400 personnes, dont des chiens pisteurs, ont participé aux efforts de recherche et de sauvetage.

Le service d’incendie de Selangor a déclaré que les pompiers avaient commencé à arriver sur les lieux une demi-heure après avoir reçu un appel de détresse à 2 h 24. Le glissement de terrain est tombé du bord d’une route d’une hauteur estimée à 30 mètres (98 pieds) et a couvert une superficie d’environ trois acres (1,2 hectare). Il a publié des photos de sauveteurs avec des lampes de poche creusant dans le sol et les décombres aux premières heures du matin.

Certaines familles avec de jeunes enfants qui ont été secourues se sont réfugiées dans un poste de police voisin. Les survivants auraient déclaré avoir entendu un fort bruit de tonnerre avant que le sol ne s’effondre.

Leong Jim Meng, 57 ans, a été cité par le quotidien anglophone New Straits Times disant que lui et sa famille ont été réveillés par une forte détonation “qui ressemblait à une explosion” et ont senti la terre bouger.

« Ma famille et moi étions piégés alors que la terre recouvrait notre tente. Nous avons réussi à nous échapper vers un parking et avons entendu un deuxième glissement de terrain », a-t-il déclaré au journal. Il a dit que c’était surprenant car il n’y a pas eu de fortes pluies ces derniers jours, seulement de légères bruines.

Le camping est situé dans une ferme biologique non loin de la station balnéaire de Genting Highlands, une destination touristique populaire avec des parcs à thème et le seul casino de Malaisie. L’accès aux routes menant à la zone a été bloqué.

The Associated Press