Un glissement de terrain mortel imputé à un ancien chemin forestier fait craindre des risques cachés près des autoroutes du Canada

Au début, Brenda Diederichs n’a entendu que ça – le grondement et le craquement. Alors que des rochers et de la boue tombaient de 650 mètres sur une pente raide de la vallée vers l’autoroute où elle était accroupie dans sa voiture, les arbres claquaient comme des crayons.

Diederichs était l’une des dizaines de personnes piégées dans cette vallée le matin du 15 novembre 2021, lorsqu’un glissement de terrain antérieur avait bloqué l’autoroute 99, à environ 40 kilomètres au sud-ouest de Lillooet, en Colombie-Britannique.

Son fils, qui voyageait juste devant elle, était descendu de son véhicule pour courir et aider les autres après le premier glissement de terrain. Il a exhorté sa mère à remonter dans sa voiture pour des raisons de sécurité. Alors qu’elle se précipitait vers sa voiture, ils ont établi un contact visuel.

Puis, tout à coup, une deuxième vague de débris de six mètres de haut a balayé l’autoroute.

“Cela peut arriver si vite; je ne sais pas comment les gens pourraient se préparer pour éviter ces situations”, a déclaré Diederichs.

Cinq personnes ont été confirmées mortes, dont son fils de 36 ans, Brett Diederichs, dont le corps n’a toujours pas été retrouvé.

Diederichs a déclaré qu’il était exaspérant d’apprendre que le glissement de terrain mortel auquel elle avait survécu était probablement causé par des problèmes de gestion des terres autour d’un ancien chemin forestier et aurait pu être évité.

“Je devenais de plus en plus en colère à mesure que j’y pensais”, a déclaré Diederichs.

“Pourquoi avons-nous été autorisés à être sur cette autoroute ce jour-là? Il aurait dû y avoir une certaine prudence. Mettre toutes ces personnes en danger, cela m’a rendu furieux.”

Brett Diederichs avait eu 36 jours avant d’être emporté par un glissement de terrain en novembre 2021. (Soumis par Brenda Diederichs)

1,5 million de kilomètres de routes de ressources

Alors que Diederichs et les autres empruntaient l’autoroute 99, également appelée Duffey Lake Road, ce jour-là, une mince bande de forêt recouvrait ce qui se trouvait derrière – une pente raide rendue instable par l’activité forestière qui remonte à des décennies.

Les ingénieurs et les hydrologues disent que la cause sous-jacente du glissement de terrain était des réglementations de gestion des terres non appliquées, un héritage de l’exploitation forestière historique qui a laissé des terres instables avec un drainage dangereux invisible au-dessus de l’autoroute.

Et la tragédie met en évidence des problèmes de gestion des terres beaucoup plus importants avec près de 1,5 million de kilomètres d’exploitation forestière, minière et d’exploration pétrolière ou de soi-disant routes de ressources serpentant à travers le Canada – suffisamment de routes pour faire 37 fois le tour de la Terre.

Souvent, les routes ne sont pas désactivées correctement après l’exploitation forestière ou minière, disent les experts, ce qui crée des problèmes de drainage et d’autres dangers. Les dangers sont encore plus grands dans les zones à forte pente.

Le Forest Practices Board de la Colombie-Britannique a mis en garde la province à plusieurs reprises contre les informations incohérentes et inexactes sur les routes de service forestier. En novembre 2020 rapportle vérificateur général de la Colombie-Britannique a reproché à la province de ne pas gérer les risques pour la sécurité et l’environnement sur ces routes, augmentant ainsi le risque pour les usagers de la route.

Le jour du glissement de terrain, Diederichs conduisait le long de l’autoroute 99 avec son chien. Son fils et sa belle-fille la précédaient dans leur voiture, tous se dirigeant vers Victoria.

Ils ont emprunté cette route car c’était la seule route ouverte reliant le Lower Mainland à d’autres parties de la province après qu’une rivière atmosphérique a emporté des ponts, des routes et des maisons dans le sud de la Colombie-Britannique.

Cette carte montre où les glissements ont commencé (cercle jaune) et où ils se sont terminés sur l’autoroute 99 le 15 novembre 2021 près de Channel Creek entre Pemberton et Lillooet, en Colombie-Britannique. La masse de boue, de rochers et d’arbres cassés a chuté de plus de 600 mètres jusqu’à l’autoroute. , en secondes. (Province de la Colombie-Britannique/Département de géographie de l’UBC)

“Canards assis”

L’avocat plaidant de Vancouver, Robert Gibbens, a déclaré que les responsables provinciaux de la sécurité avaient maintenu l’autoroute ouverte le 15 novembre malgré des niveaux de pluie inhabituels et des glissements de terrain antérieurs. Tout le trafic était acheminé de l’intérieur de la Colombie-Britannique vers cette zone.

Gibbens soutient que c’était de la négligence.

“Cette route a été maintenue ouverte et ces gens étaient là essentiellement comme des canards assis, malheureusement”, a déclaré Gibbens, qui tente de faire certifier un recours collectif dans cette affaire.

Anita et Mirsad Hadzic avec leur fille sur cette photographie non datée. Le couple a été tué le 15 novembre 2021, lorsqu’un glissement de terrain a frappé l’autoroute sur laquelle ils conduisaient près de Lillooet. CBC News a flouté le visage de l’enfant pour protéger son identité. (Soumis par Ali Azodi)

Gibbens représente un enfant de trois ans qui a perdu ses deux parents dans le glissement de terrain.

“Elle est maintenant privée de ses deux parents pour le reste de sa vie. C’est dévastateur”, a déclaré Gibbens.

La déclaration déposée à la Cour suprême de la Colombie-Britannique indique que la décision du ministère provincial des Transports de garder l’autoroute ouverte le 15 novembre a entraîné la coupure de 50 véhicules par un glissement de terrain, coincés dans une vallée escarpée, les exposant à un deuxième glissement qui a tué cinq.

Il soutient que la tragédie aurait pu être évitée et qu’elle a été causée par des chemins forestiers mal désaffectés, un problème qui s’étend au Canada et se manifeste dans rapports à la province sur les dangers lorsque de fortes pluies frappent pentes instables.

“Ils étaient au courant de ces choses. Ils se sont produits dans le passé et ils ont écrit de nombreux rapports différents à ce sujet. Ce n’était pas nouveau et c’était tout à fait prévisible”, a déclaré Gibbens.

REGARDER | Nettoyage à la suite des glissements de terrain meurtriers en Colombie-Britannique :

Le nombre de morts du glissement de terrain en Colombie-Britannique grimpe à 4 alors que les efforts de nettoyage se poursuivent Les corps de quatre personnes ont été retrouvés à la suite d’un glissement de terrain sur l’autoroute 99 près de Lillooet, en Colombie-Britannique. Pendant ce temps, les efforts de nettoyage se poursuivent dans les zones durement touchées par les inondations – avec des membres des Forces armées canadiennes dépêchés pour aider.

Imprévisible

Lorsque des pluies sans précédent ont frappé le sud de la Colombie-Britannique à la fin de l’année dernière, il y a eu de multiples emportements et glissements. Les équipages travaillaient déjà le matin du 15 novembre pour secourir 275 personnes bloquées pendant la nuit sur un tronçon de l’autoroute 7 entre Agassiz et Hope.

Pendant qu’ils travaillaient, le ministre de la Sécurité publique Mike Farnworth a été interrogé sur la manière dont cela pouvait arriver et pourquoi les gens n’avaient pas été avertis. “Les glissements de terrain, comme vous le savez, sont imprévisibles. Ils se produisent”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Mais les spécialistes averti depuis longtemps des dangers de laisser les routes d’accès forestières désaffectées sans une mise hors service appropriée – l’enlèvement des ponts et des ponceaux – pour permettre à l’eau de s’écouler dans ses voies naturelles.

En Colombie-Britannique seulement, il y a plus de 600 000 kilomètres de routes d’accès après un siècle d’exploitation forestière et minière.

Pemberton Search and Rescue traverse les énormes débris du glissement de terrain du lac Duffey en novembre 2021 après que plus de 50 véhicules se sont retrouvés piégés et que cinq personnes ont été tuées. (RAS de Pemberton)

Les responsables provinciaux de la Colombie-Britannique ont refusé les demandes d’entrevue, affirmant qu’un nouveau système de données avait été mis en place en mars pour travailler à “un inventaire plus complet et plus précis des routes désaffectées et sans statut”.

La délivrance de permis pour l’exploitation forestière ou les routes de service est gérée et réglementée par la province et supervisée par le BC Forest Practices Board, qui agit comme un chien de garde. Une société d’exploitation forestière demande un permis au ministère des Forêts et, lorsque la route n’est plus nécessaire, la société restitue le contrôle de la route à la province.

Les titulaires de permis sont tenus d’enlever toute structure et de remettre le sol dans son état naturel, afin que le débit d’eau ne soit pas affecté. Mais dans de nombreux cas, les routes ne sont pas correctement entretenues ou déconstruites, et peu de choses sont faites, a déclaré un ingénieur à CBC News.

Une de ces routes a creusé les pentes au-dessus du site du glissement de terrain mortel près de Channel Creek il y a des décennies. Il est presque invisible depuis l’autoroute, avec un ravin profond à son entrée envahie par la végétation.

Dangers cachés

L’ingénieur Calvin Van Buskirk a passé sa vie à étudier l’écoulement de l’eau et la façon dont les opérations d’exploitation forestière modifient le terrain lorsqu’elles dévalent les pentes ou comblent les ravins.

“La force de l’eau et ce que l’eau peut faire est phénoménal”, a déclaré Van Buskirk, notant les arbres de six mètres qui ont été “cassés comme des crayons” par le glissement de terrain du lac Duffey.

L’ingénieur Calvin Van Buskirk a passé sa carrière à étudier l’écoulement de l’eau. Il a marché au-dessus des glissements de terrain du lac Duffey pour voir ce qui aurait pu causer l’énorme glissement de débris qui a tué cinq personnes. (Lyndsay Duncombe/CBC News)

Il a commencé à enquêter sur la source du glissement près de Channel Creek en 2021, armé de sa pioche et de ses connaissances historiques sur la façon dont les routes forestières ne sont souvent pas mises au lit correctement, malgré les exigences.

Van Buskirk a déclaré que le site était un danger bien avant que la rivière atmosphérique n’entraîne des inondations extrêmes. Alors que de fortes pluies ont joué un rôle, il dit qu’une analyse du site suggère que la cause sous-jacente du glissement de terrain était un mauvais drainage des terres et un manque de gestion des terres.

Et il pense que ce glissement de terrain aurait pu être évité en enlevant les ponceaux et en remettant le terrain à son schéma de drainage naturel.

“Ce n’était pas un événement naturel”, a déclaré Van Buskirk.

“Les détournements de drainage ont détruit des maisons et tué des gens.”

Le glissement de terrain du lac Duffey a tué cinq personnes le 15 novembre 2021. (Yvette Brend/CBC News)

Van Buskirk note la sensation étrange de calme maintenant, alors qu’un léger vent souffle sur le bruit précipité de Channel Creek. Des monticules de terre marquent l’endroit où les voitures et les gens ont été écrasés. Près d’un an plus tard, une plaque d’immatriculation et des pièces de voiture abandonnées apparaissent dans un fouillis de boue et de bois déchiqueté.

“C’est toujours troublant”, a déclaré Van Buskirk.

“Pour que quelque chose comme ça se termine en tragédie pour tant de familles … quelque chose qui aurait pu être évité.”

“Un manque total de données”

Le glissement du lac Duffey n’est pas le seul événement mortel lié aux routes de ressources dans le pays.

En 2019, un infirmier québécois de 29 ans nommé George He a été retrouvé mort dans une région éloignée du nord du Québec après que son véhicule se soit coincé sur un vieux pont de chemin forestier. Il conduisait dans une zone sans couverture de téléphonie mobile et a emprunté un itinéraire plus court recommandé par Google Maps, le conduisant dans une forêt enneigée lorsqu’il s’est retrouvé coincé.

Son corps a ensuite été découvert à 17 kilomètres de son camion. Il était mort de froid.

L’hydrologue de Québec, Sylvain Jutras, affirme qu’il y a un manque d’information et de soins sur les routes forestières dans sa province, ce qui nuit à l’environnement et peut mettre en danger le public.

« Il y a un manque total de données » sur l’état des routes d’accès aux ressources, selon Jutras, qui est chercheur à l’Université Laval.

Le gouvernement du Québec a déclaré à CBC News que son vaste réseau de routes forestières est vital et a expliqué qu’il est impossible de déclasser toutes ces routes “car elles sont utilisées par de nombreuses personnes, notamment les communautés autochtones, les chasseurs et les pêcheurs, les sociétés minières et les trappeurs. Les fermer créerait de nombreux problèmes. .”

Un appel au changement

De retour en Colombie-Britannique, les ingénieurs examinent maintenant les pentes au-dessus du glissement mortel du lac Duffey pour évaluer les risques supplémentaires. L’équipe utilise LIDAR, des lasers pénétrant dans le sol, pour examiner le paysage à la recherche de changements dans le débit d’eau des ponceaux, des tranchées de route et des pistes de débardage laissées derrière.

Brenda Diederichs dit qu’il est temps que la province exige que la foresterie restaure les terres d’une manière qui ne laisse pas une « traînée de chaos ».

Près d’un an s’est écoulé depuis le glissement de terrain qui a tué son fils, et son corps n’a toujours pas été retrouvé. Elle dit que Brett – un musicien et un ambulancier qualifié – ne sera peut-être jamais retrouvé.

“Il fait partie de la montagne maintenant. Et si c’est là qu’il va se reposer pour le reste de l’éternité, tu sais, ainsi soit-il. Nous savons où il est, même si nous ne savons pas où il est.”