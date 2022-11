Un glissement de terrain meurtrier frappe une île italienne

Une personne est morte et jusqu’à une douzaine sont portées disparues après que de fortes pluies ont laissé une ville portuaire d’Ischia sous des mètres de boue

Un décès a été confirmé et jusqu’à une douzaine de personnes sont portées disparues après qu’un glissement de terrain a frappé samedi l’île italienne d’Ischia. Avec des véhicules emportés par six mètres de terre, les responsables craignaient initialement un nombre de morts plus élevé.

“Actuellement, le nombre de morts confirmé est d’un, une femme. Huit personnes disparues ont été retrouvées, dont un enfant, et il en reste encore une dizaine”, a-t-il ajouté. le préfet de Naples, Claudio Palomba, a déclaré lors d’une conférence de presse, a rapporté Reuters.

Située au large de la côte méditerranéenne italienne dans le golfe de Naples, l’île d’Ischia a reçu plus de 12 cm (5 pouces) de pluie en six heures pendant la nuit. Les précipitations ont emporté six à sept mètres de boue et de débris sur le flanc de la crête montagneuse volcanique de l’île, emportant des voitures et des bus dans la mer au port de Casamicciola.

Un nubifragio su Ischia ha causato danni ovunque con gravi problemi a Casamicciola già devastata da una alluvione nel nov del 2009. 13 dispersi tra i quali anche un neonato. E siamo ancora qui a guardare attoniti la furia della natura mentre c’è una Italia da mettere in sicurezza pic.twitter.com/IGIdDZVIko — Luigi Rispoli (@LuiRispoli) 26 novembre 2022

Au moins dix bâtiments se sont effondrés, a rapporté l’agence de presse italienne ANSA. Les responsables locaux ont conseillé aux personnes piégées par la boue de rester chez elles, alors que les efforts de sauvetage se poursuivaient samedi soir.

Le nombre initial de morts était redouté plus élevé, le vice-Premier ministre italien Matteo Salvini annonçant samedi matin que huit personnes avaient été confirmées mortes. Cependant, le ministre de l’Intérieur Matteo Piantedosi a déclaré peu de temps après qu’aucun décès n’avait été confirmé à ce moment-là, mais que 10 à 12 personnes étaient portées disparues.

Ischia est densément peuplée et est une destination touristique populaire. Les visiteurs affluent de l’Italie continentale pour ses plages et ses thermes alimentés par des sources volcaniques. L’ancienne chancelière allemande Angela Merkel s’est rendue sur l’île presque chaque année au cours de ses quatre mandats.

Un tremblement de terre de magnitude 4,0 sur l’île en 2017 a tué deux personnes et endommagé des biens à Casamicciola et à Lacco Ameno voisin.