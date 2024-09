Un glissement de terrain lié au changement climatique a « sonné » la Terre pendant 9 jours, selon les chercheurs : NPR

basculer la légende Søren Rysgaard

Le signal sismique global était extrêmement inhabituel et a résonné pendant plus d’une semaine. Il n’est donc pas surprenant qu’il ait attiré l’attention des chercheurs du monde entier. Au final, il a fallu 68 experts de 15 pays pour comprendre ce qui a provoqué l’« objet sismique non identifié » (OSI) en septembre dernier.

L’étiquette USO est « un terme informel que certains sismologues utilisent lorsqu’ils rencontrent un signal sismique qu’ils ne peuvent pas expliquer », explique à NPR Kristian Svennevig, auteur principal d’un nouveau rapport sur ce signal inhabituel.

Alors que les scientifiques étudiaient le signal, une chose était sûre dès le départ : il n’était pas causé par un tremblement de terre.

« On peut comparer les vibrations d’un tremblement de terre au fait de frapper de toutes ses forces un piano avec ses mains, puis de les retirer », déclenchant une cacophonie de tons et de sons qui s’atténue assez rapidement, explique Svennevig.

« Le signal que nous décrivons ressemble davantage à celui produit par la frappe d’une seule touche de piano, produisant un son très pur qui dure neuf jours. »

Le signal a été attribué à une avalanche massive le long du fjord Dickson, dans l’est du Groenland, déclenchée par la fonte des glaciers due au changement climatique, selon une étude publiée par Svennevig et près de 70 co-auteurs dans la revue Science.

À environ 1,2 km au-dessus du fjord isolé, le sommet d’une montagne s’est effondré, entraînant dans l’eau plus de 25 millions de mètres cubes de roche et de glace. Le volume de matière était suffisant pour remplir 10 000 piscines olympiques, selon les chercheurs.

Le tsunami en question était gigantesque : 200 mètres de haut, selon les chercheurs. Comme l’énergie de la vague était piégée dans un fjord rocheux, l’eau se balançait d’avant en arrière dans un phénomène appelé seiche. Les scientifiques ont attribué ce phénomène au signal sismique détecté par des capteurs de l’Arctique à l’Antarctique.

Image satellite de Planet Labs

Leur travail pour trouver une réponse a été lent, explique Svennevig. Même lorsqu’ils ont compris ce qui s’est probablement passé, ils ont eu besoin de plus de temps et de données pour le prouver.

« Ce n’est qu’après avoir eu accès à la cartographie bathymétrique déclassifiée de l’armée et avoir peaufiné nos modèles de tsunami que nous avons pu le prouver par modélisation : cette partie du tsunami s’est retrouvée coincée entre les côtés parallèles du fjord et a résonné pendant neuf jours », dit-il.

La seiche mesurait 7 mètres de haut et avait une longue durée, « avec une fréquence (11,45 millihertz) et une décroissance d’amplitude lente qui étaient presque identiques au signal sismique » dont la fréquence était de 10,88 millihertz alors qu’elle oscillait environ toutes les 90 secondes, selon l’article.

Pour les chercheurs, ce signal a fait office de sonnette d’alarme, qui a « sonné » la Terre pendant neuf jours. Parmi les nombreux signaux d’alarme que l’humanité a reçus concernant les effets du changement climatique, celui-ci est, selon eux, l’un des plus frappants à ce jour. Et ils préviennent que nous pourrions assister à des événements similaires à l’avenir.

« On peut s’attendre à ce que des signaux similaires se produisent si un glissement de terrain se produit dans un fjord ou un lac de forme similaire », explique Svennevig. « Nous nous attendons certainement à ce que la fréquence des glissements de terrain et des tsunamis augmente dans l’Arctique en raison du réchauffement climatique. »

Maintenant que le mystère du signal sismique global est résolu, Svennevig affirme qu’il reste encore du travail à faire pour comprendre comment la planète s’adapte au changement climatique.

« Il y a beaucoup à apprendre de cet événement : le changement climatique provoque de nouveaux phénomènes naturels dont nous n’aurions même pas pu rêver il y a un an », dit-il. « Il reste encore beaucoup de mystères non résolus qui attendent que la prochaine génération de géoscientifiques les éclaircisse. »