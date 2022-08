Un glissement de terrain frappe à nouveau l’autoroute 8, dévastant une zone déchirée par les intempéries près de Merritt

L’autoroute 8, qui relie Merritt et Spences Bridge et qui a été gravement endommagée lors de l’inondation de novembre dernier, a été frappée par un autre événement météorologique dévastateur.

DriveBC signale que l’autoroute est fermée à l’ouest de Merritt sur 4,3 kilomètres entre Dot Ranch Cut-Off Road East et Dot Ranch Cut-Off Road.

La coulée de boue s’est produite vers 19 heures mardi (23 août).

Les habitants de la réserve de la bande indienne de Shackan ont été touchés par le glissement de terrain. Les habitants de la région se seraient vu offrir un tour en hélicoptère afin de les évacuer.

“Toute la bande a été coupée du courant en ce moment”, a déclaré le chef Arnold Lampreau, qui n’a pas commenté l’évacuation. “C’est la quatrième fois cette année que nous sommes coupés d’électricité… en raison d’incendies et de fortes pluies.”

BC Hydro rapporte que 80 clients de la région sont dans le noir, avec la possibilité que le courant soit rétabli mercredi (24 août). Selon la bande indienne Shackan, trois poteaux électriques ont été touchés par les glissements de terrain, ce qui a entraîné la panne.

Rhonda MacDonald, résidente de l’autoroute 8, dont la ferme a été dévastée par les inondations de novembre 2021, s’est rendue sur les réseaux sociaux mardi soir pour dire qu’elle et son mari vont bien mais que la coulée de boue a eu un impact sur leur propriété.

L’automne dernier, des sections de l’autoroute 8 se sont effondrées dans la rivière Nicola à la suite d’un événement fluvial atmosphérique. La rivière Nicola a changé de cap et a laissé certaines fermes sous l’eau, y compris la propriété de MacDonald.

Bien que l’accès aux résidences à chaque extrémité de l’autoroute ait été progressivement rétabli, le ministère des Transports travaille toujours à terminer les réparations sur cinq sites, et l’autoroute reste fermée à la circulation de transit. Il n’y a pas de date de réouverture prévue.

Environnement Canada a confirmé qu’une veille d’orages violents est terminée pour la vallée de Thompson-Nicola.

