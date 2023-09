Un glissement de terrain en Suède provoque un énorme gouffre sur une autoroute et 3 personnes sont blessées dans un accident de voiture

HELSINKI (AP) — Un glissement de terrain dans l’ouest de la Suède a provoqué un énorme gouffre sur une autoroute principale menant à la Norvège tôt samedi, et trois personnes ont été blessées lorsque leurs voitures et un bus ont dérapé hors de la route, a annoncé la police.

Des photos et des séquences vidéo montraient un gouffre de 500 mètres de large qui s’était ouvert sur l’autoroute E6, qui relie le sud de la Suède à la Norvège, non loin de Göteborg, la deuxième plus grande ville de Suède.

La police a déclaré qu’au moins quatre voitures et un bus avaient dérapé et se sont écrasés, et que trois personnes avaient été hospitalisées. Plusieurs bâtiments et installations ont été endommagés, dont un restaurant Burger King.

Les services d’urgence suédois ont été alertés à 01h45 du matin qu’une partie importante de l’E6 s’était effondrée à Stenungsund, a déclaré le porte-parole de la police, August Brandt, à la chaîne publique suédoise SVT.

Les secours effectuaient des recherches avec des chiens et du personnel spécialement dressés pour s’assurer que personne n’était coincé dans les débris.

La cause du glissement de terrain n’était pas immédiatement connue. Les médias suédois ont déclaré que la région avait connu d’importantes activités de construction impliquant des travaux de dynamitage et d’excavation. De fortes pluies sont également tombées ces derniers jours.

Des images prises par un drone ont montré qu’une fissure sur l’E6 était apparue après le début de la construction d’un parc d’activités, a rapporté le journal suédois Dagens Nyheter.

La police suédoise a ouvert une enquête préliminaire.

The Associated Press