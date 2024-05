Un glissement de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée augmente le risque d’épidémies et a des conséquences sur la santé mentale, selon des experts

Des épidémies pourraient apparaître à la suite du glissement de terrain dévastateur survenu en Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon les experts.

Un effondrement d’une montagne a enseveli vendredi matin des villages de la province d’Enga, située dans la région nord, sous la roche, la terre et les décombres, détruisant des maisons, des écoles et des entreprises, ont indiqué les autorités locales.

Environ 670 personnes ont été confirmées mortes tandis que le Centre national des catastrophes du pays estime que le nombre réel de morts pourrait atteindre 2 000, avec des centaines de corps coincés sous les débris.

Des experts en santé de la population et en maladies infectieuses ont déclaré à ABC News qu’après un glissement de terrain, l’eau stagnante, le manque d’accès aux soins médicaux et un assainissement inapproprié peuvent conduire à des épidémies. De plus, la santé mentale peut être gravement affectée, les symptômes persistant plusieurs années après l’événement.

Les maladies infectieuses se propagent facilement

« A la suite d’une catastrophe… généralement au cours des deux premiers jours, vous êtes vraiment confronté à des blessures, au traumatisme d’être heurté par les débris et à ce type de blessures », Jeffrey Schlegelmilch, directeur du Centre national des catastrophes. Préparation à la Columbia Climate School de l’Université de Columbia, a déclaré à ABC News. « Il s’agit donc davantage d’une réponse axée sur le traumatisme. Puis, des jours et des semaines plus tard, vient l’émergence de la maladie infectieuse. »

Les glissements de terrain entraînent souvent de vastes zones d’accumulation d’eau stagnante et perturbent les infrastructures d’une zone, entraînant un manque d’approvisionnement en eau potable ou d’assainissement adéquat.

Les gens peuvent boire de l’eau potable non traitée ou de l’eau contaminée par les eaux usées, provoquant des maladies gastro-intestinales telles que le choléra. Pendant ce temps, l’eau stagnante peut attirer les moustiques et entraîner des maladies transmises par les moustiques, comme le paludisme.

Des gens nettoient une zone sur le site d’un glissement de terrain dans le village de Yambali, province d’Enga, Papouasie-Nouvelle-Guinée, le 27 mai 2024. Pnud Papouasie-Nouvelle-Guinée/via Reuters

Le Dr Nathaniel Hupert, professeur agrégé de sciences de la santé des populations et de médecine à Weill Cornell Medicine à New York, a déclaré que le risque de paludisme est important parce que la Papouasie-Nouvelle-Guinée a connu une résurgence du paludisme au cours des 10 à 15 dernières années pour des raisons qui ne sont pas très bien compris.

En 2020, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a recensé plus de 750 000 cas de paludisme, selon le la plupart des pays de la région Asie-Pacifique.

« Il s’avère que, contrairement aux tremblements de terre, qui ne sont généralement pas directement associés à une augmentation du paludisme, les glissements de terrain qui se produisent dans les pays où les taux de paludisme sont élevés semblent être associés à de grandes épidémies de paludisme », a-t-il déclaré à ABC News. « Et cela semble être dû à la fois au fait que les glissements de terrain détruisent les forêts et créent également des espaces pour l’accumulation d’eau, ce que les moustiques porteurs du paludisme adorent. … Donc, l’une des choses que nous pouvons probablement prédire dans le La conséquence de ce très important glissement de terrain est que les taux de paludisme vont augmenter. »

En outre, des maladies respiratoires – telles que le rhume, la grippe et même le COVID – peuvent également apparaître lorsque les gens se réfugient dans des lieux rassemblés, où ces infections se propagent facilement.

Le Dr Amesh Adalja, médecin spécialiste des maladies infectieuses et chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security à Baltimore, Maryland, a déclaré à ABC News que, parce que la Papouasie-Nouvelle-Guinée est dans l’hémisphère sud, elle entre actuellement dans sa saison de grippe, le personnel médical aura donc besoin être à l’affût des cas croissants.

« Certaines des choses clés seront de s’assurer que les gens sont vaccinés et se font vacciner », a-t-il déclaré. « Mais dans de nombreux cas, les vaccinations prendront un certain temps à être mises en œuvre. Il s’agira donc vraiment d’une question d’hygiène, ce qui pourrait impliquer de porter des masques dans les environnements intérieurs rassemblés, d’augmenter la ventilation dans ces types d’environnements intérieurs – s’ils le sont. Je suis capable, par exemple, d’ouvrir les fenêtres, ce qui permet à l’air de circuler. »

Effets indirects sur les personnes atteintes de maladies chroniques

Même si de nombreuses personnes risquent de tomber gravement malades à cause de maladies directement liées au glissement de terrain, les experts affirment qu’il pourrait également y avoir des conséquences indirectes.

Les patients souffrant de maladies sous-jacentes, telles que des maladies cardiaques, du diabète ou de l’hypertension artérielle, pourraient ne pas avoir accès à leur médecin ou à un prestataire de soins de santé – ou les hôpitaux pourraient être hors ligne – en raison du glissement de terrain.

De plus, les patients pourraient ne pas avoir accès à leurs médicaments, ce qui pourrait entraîner une aggravation de leur état.

Cette photo non datée prise par le Programme des Nations Unies pour le développement et publiée le 28 mai 2024 montre des habitants en train de creuser sur le site d’un glissement de terrain dans le village de Mulitaka, dans la région de Maip Mulitaka, dans la province d’Enga en Papouasie-Nouvelle-Guinée. PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT/AFP via Getty Images

Des études ont montré que diverses catastrophes naturelles peuvent aggraver des maladies chroniques et ne pas répondre aux besoins pharmaceutiques. UN étude des évacués a déménagé à San Antonio, au Texas, après l’ouragan Katrina en 2005, qui a révélé que les fournitures pharmaceutiques de secours médical ne répondaient pas aux demandes des évacués.

« Chaque fois qu’il y a une grave perturbation dans l’infrastructure d’un pays, comme ce qui se produit lors d’un glissement de terrain, il y aura des perturbations dans les soins médicaux généraux dans une zone donnée », a déclaré Adalja. « L’ensemble du système de santé peut être perturbé à chaque fois qu’il y a un impact majeur comme celui-ci et cela va exacerber toutes les autres conditions médicales qui ne sont pas directement liées au glissement de terrain mais qui sont déjà présentes dans la population. »

Il a déclaré qu’il serait important que les travailleurs humanitaires et le personnel médical tentent de combler les lacunes en matière de soins médicaux laissées par le glissement de terrain afin que les gens puissent suivre leurs maladies chroniques et que les maladies chroniques non diagnostiquées puissent être détectées.

Lors d’un événement majeur, tel qu’un glissement de terrain, « les gens pensent aux problèmes graves, mais les problèmes chroniques peuvent s’additionner et représenter un lourd fardeau pour le système de santé dans un endroit comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée », a déclaré Adalja.

Impacts sur la santé mentale

Si les conséquences d’un glissement de terrain sur la santé physique peuvent être dévastatrices, les conséquences sur la santé mentale peuvent également être graves et durables.

UN étude de 2001 L’examen des impacts du glissement de terrain de 1998 dans la région de Sarno, dans le sud de l’Italie, a révélé que les survivants étaient 20 fois plus susceptibles de souffrir du syndrome de stress post-traumatique (SSPT) que les membres d’un groupe témoin.

Un an après la catastrophe, 90 % des survivants de l’étude présentaient des symptômes de SSPT du critère B, caractérisés par des souvenirs indésirables et bouleversants ; cauchemars; des flashbacks ; et des réactions émotionnelles ou physiques après avoir vécu des rappels traumatisants.

UN Etude 2022 L’examen des survivants du glissement de terrain de Bududa en 2010, dans l’est de l’Ouganda, a révélé que près de la moitié des participants présentaient des symptômes de SSPT.

« Avec ce glissement de terrain, il ne s’agira pas seulement d’une perte immédiate de vies humaines ou d’un déplacement, mais aussi d’une reprise », a déclaré Hupert. « La santé mentale d’urgence est donc d’une importance cruciale, mais établir et intégrer dans les soins primaires existants le type de soutien en santé mentale qui peut être nécessaire sera vraiment la chose qui est difficile à réaliser mais qui serait la plus importante. en termes de financement et de planification à long terme. Et ces effets survivent largement, dans de nombreux cas, aux impacts immédiats des maladies infectieuses.

Schlegelmilch a expliqué que la santé mentale des survivants de glissements de terrain progresse souvent de manière non linéaire et n’est pas toujours une progression constante vers le haut ou une régression vers le bas.

Sur cette image fournie par l’Organisation internationale pour les migrations, des villageois fouillent parmi les débris d’un glissement de terrain dans le village de Yambali, dans les hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée, le 27 mai 2024. Mohamud Omer/AP

Il a ajouté qu’en plus de fournir des conseils en matière de santé mentale ou des médicaments en cas de besoin, il peut être bénéfique d’aider les survivants à équilibrer leurs activités quotidiennes.

Schlegelmilch a déclaré qu’il s’était rendu dans un refuge lors d’un de ses nombreux voyages dans des zones sinistrées aux États-Unis, où des agents de santé mentale lui avaient expliqué que la création d’un espace adapté aux enfants pouvait améliorer la santé mentale des enfants et des adultes.

« Je pense que nous ne pouvons pas sous-estimer la capacité d’avoir un sentiment de normalité et de créer un sentiment de normalité pour les gens », a-t-il ajouté.