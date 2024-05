Un glissement de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée a enseveli 2 000 personnes, selon les autorités

Les querelles tribales ont également accru les risques pour la sécurité après la catastrophe.

Ruth Kissam, une organisatrice communautaire de la province d’Enga, a déclaré que des rochers géants sont tombés des terres d’une tribu sur une ville résidentielle occupée par une autre tribu.

« Il y aura des tensions », dit-elle. « Il y a déjà des tensions. »

Même avant la catastrophe, la région était en proie à des affrontements tribaux qui ont conduit les habitants à fuir les villages environnants, nombre d’entre eux se retrouvant concentrés dans la communauté ensevelie sous le glissement de terrain. En septembre de l’année dernière, une grande partie d’Enga était confinée par le gouvernement et soumise à un couvre-feu, sans vols entrants ou sortants.

Aujourd’hui, alors que la recherche des morts et des vivants se poursuit, la colère et la violence s’intensifient.

Samedi matin, une querelle a éclaté entre deux clans, faisant des morts et des dizaines de maisons incendiées, a déclaré Seran Aktoprak, chef de mission au bureau de l’Organisation internationale pour les migrations en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il a ajouté que la menace de violence rend plus difficile l’acheminement de l’aide.

Les responsables de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont également souligné la nécessité de faire preuve de calme.

« A la suite de l’inspection menée par l’équipe, il a été déterminé que les dégâts sont importants et nécessitent des actions immédiates et collaboratives de la part de tous les acteurs », indique la lettre des responsables gouvernementaux qui ont visité le site.

Le glissement de terrain a frappé le village vers 3 heures du matin vendredi, alors que de nombreux habitants dormaient. Certains des rochers qui enterraient les maisons et coupaient une autoroute principale étaient plus gros que des conteneurs d’expédition. Même dans une région soumise à de fréquentes tempêtes et tremblements de terre, le glissement de terrain a suscité d’intenses expressions de chagrin à l’intérieur du pays et au-delà, y compris à la Maison Blanche.

« Jill et moi avons le cœur brisé par les pertes de vies humaines et les ravages causés par le glissement de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée », a déclaré le président Biden dans un communiqué après la catastrophe. « Nos prières vont à toutes les familles touchées par cette tragédie et à tous les premiers intervenants qui se mettent en danger pour aider leurs concitoyens. »

Christopher Cottrell a contribué au reportage.