Un glissement de terrain en Malaisie tue 18 personnes dans un camping, les sauveteurs en recherchent 15 autres

Un écrasement tonitruant de terre et de débris a tué 18 personnes dans un terrain de camping en Malaisie vendredi, et les sauveteurs ont creusé dans la boue pour 15 autres personnes qui craignaient d’être enterrées dans le glissement de terrain.

Plus de 90 personnes dormaient dans une ferme biologique lorsque la terre est tombée d’une route à environ 100 pieds au-dessus du site et couvrait environ 3 acres. Deux des morts ont été retrouvés enfermés dans une étreinte, selon le chef des pompiers de l’État.

Les autorités ont déclaré aux médias locaux que les propriétaires fonciers n’avaient pas de permis pour gérer un terrain de camping. Au moins sept personnes ont été hospitalisées et des dizaines d’autres ont été sauvées indemnes, a déclaré le chef de la police du district, Suffian Abdullah.

Leong Jim Meng a déclaré au quotidien anglophone New Straits Times que lui et sa famille avaient été réveillés par une forte détonation et avaient senti la terre bouger au camping de Batang Kali, à environ 30 miles au nord de la capitale Kuala Lumpur.

“Ma famille et moi avons été piégés alors que la terre recouvrait notre tente. Nous avons réussi à nous échapper vers un parking et avons entendu un deuxième glissement de terrain”, a déclaré l’homme de 57 ans. Il a dit que c’était surprenant car il n’y a pas eu de fortes pluies ces derniers jours, seulement de légères bruines.

C’est actuellement la saison des pluies de mousson en Malaisie, et le ministre du développement du gouvernement du pays, Nga Kor Ming, a déclaré que tous les campings du pays situés à proximité des rivières, des cascades et des collines seraient fermés pendant une semaine pour évaluer leur sécurité.

Le service d’incendie de l’État de Selangor a publié des photos de sauveteurs avec des lampes de poche creusant dans le sol et les décombres avec une excavatrice et des pelles aux premières heures du matin. Plus de 400 personnes ainsi que des chiens pisteurs ont participé aux efforts de recherche et de sauvetage.

Le chef des pompiers Norazam Khamis a été cité par le portail d’information Free Malaysia Today comme ayant déclaré que deux des corps retrouvés “se serraient dans les bras” et seraient une mère et une fille.

Environ 16 millions de pieds cubes de débris – assez pour remplir 180 piscines olympiques – ont touché le camping, a déclaré Nik Nazmi Nik Ahmad, ministre des Ressources naturelles, de l’Environnement et du Changement climatique, aux médias locaux.

Suffian, le chef de la police du district, a déclaré que les victimes étaient entrées mercredi dans la zone, un site de loisirs prisé des habitants pour planter ou louer des tentes à la ferme. Le camping n’est pas loin de la station balnéaire de Genting Highlands, une destination touristique populaire avec des parcs à thème et le seul casino de Malaisie.

Le Premier ministre Anwar Ibrahim devrait visiter le site vendredi soir.

Nga a déclaré aux médias locaux que le camping fonctionnait illégalement depuis deux ans. L’opérateur a l’approbation du gouvernement pour gérer une ferme biologique mais n’a pas de licence pour les activités de camping, a-t-il déclaré. S’il est reconnu coupable, Nga a averti que l’exploitant du camp pourrait encourir jusqu’à trois ans de prison et une amende.

Certaines familles avec de jeunes enfants qui ont été secourues se sont réfugiées dans un poste de police voisin. L’accès aux routes menant à la zone a été bloqué.