Un glissement de terrain en Géorgie fait au moins 7 morts et plus de 30 autres portés disparus

Un glissement de terrain a frappé une station balnéaire dans les montagnes du pays de Géorgie, tuant au moins sept personnes et faisant plus de 30 disparus, ont annoncé vendredi des responsables et des dépêches.

Le glissement de terrain a frappé la région de Shovi jeudi. Shovi, à environ 85 miles au nord-ouest de la capitale Tbilissi, est populaire pour ses sources minérales et ses vues sur les montagnes escarpées et contient des chalets et de petits hôtels.

Le Premier ministre Irakli Garibashvili s’est rendu dans la région vendredi et a déclaré que le nombre de morts s’élevait à sept. Selon des reportages géorgiens, des responsables ont déclaré qu’environ 35 personnes étaient toujours portées disparues.

Les responsables ont déclaré que le glissement de terrain avait apparemment été déclenché par de fortes pluies, aggravées par l’érosion récente dans la région.