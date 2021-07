Un glissement de terrain d’horreur enterre des maisons, submerge des voitures et laisse 20 personnes portées disparues après de fortes pluies au Japon

Un glissement de terrain HORRIFIANT a fait au moins 20 personnes disparues et des dizaines de maisons enterrées après s’être écrasées dans une ville du Japon.

Une vidéo choquante montre le torrent de boue et d’eau déferlant à travers l’Atami alors que l’effondrement a tout balayé sur son passage.

Le glissement de terrain s’écrase sur Atami

L’épave est emportée par la montée de l’eau et de la boue

Des dizaines de maisons ont peut-être été enterrées dans la ville – connue pour ses sources chaudes – a déclaré le porte-parole de la préfecture de Shizuoka, Takamichi Sugiyama.

Des pluies torrentielles frappent certaines régions du Japon depuis le début de la semaine – détachant la saleté et déclenchant des avertissements concernant des glissements de terrain potentiels.

Sugiyama a déclaré qu’il avait beaucoup plu dans la région toute la matinée, à la fois une section du glissement de colline s’est délogée et a balayé la ville.

Les images montrent les terribles conséquences de la destruction des bâtiments et des craintes de décès.

Des avertissements d’évacuation ont été émis pour la zone voisine au milieu des craintes de nouveaux glissements.

Et une alerte de plus haut niveau a été déclarée à Atami pour plus de 35 600 personnes dans près de 21 000 foyers.

Les soldats rejoindront les pompiers et la police dans l’opération de sauvetage alors qu’ils sont confrontés à la sombre tâche de rechercher ceux qui sont piégés sous la boue.

Le Premier ministre Yoshihide Suga met en place un groupe de travail d’urgence pour répondre à la catastrophe.

Des vidéos montrent le moment où le torrent d’eau noire s’écrase à travers la ville – avec un camion de pompiers et des pompiers vus courir pour sauver leur vie de la surtension.

Des voisins impuissants ont regardé avec horreur, certains enregistrant sur leurs téléphones, alors que des voitures étaient emportées dans la cascade rapide.

Un témoin a déclaré à NHK : « J’ai entendu un bruit horrible et j’ai vu une coulée de boue couler vers le bas alors que les secouristes exhortaient les gens à évacuer. J’ai donc couru vers un terrain plus élevé.

« Quand je suis revenu, les maisons et les voitures qui se trouvaient devant le temple avaient disparu. »

Des images de NHK TV ont également montré qu’une partie d’un pont s’était effondrée au milieu de la dévastation.

La coulée de boue a frappé à 10 h 30, heure locale, soit 2 h 30 BST.

Atami a enregistré des précipitations de 313 millimètres en seulement 48 heures jusqu’à samedi, soit plus que la moyenne mensuelle habituelle de 242,5 millimètres en juillet.

Le Japon est sujet aux coulées de boue et aux inondations pendant sa saison des pluies annuelle en raison de ses collines et de ses vallées.

Atami est une station balnéaire pittoresque de la préfecture de Shizuoka, à environ 100 kilomètres (60 miles) au sud-ouest de Tokyo.

La zone touchée par la coulée de boue, Izusan, comprend des sources chaudes, des zones résidentielles, des rues commerçantes et un célèbre sanctuaire.