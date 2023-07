Un glissement de terrain déclenché par des pluies torrentielles fait 10 morts, de nombreux autres piégés sous des tas de débris dans l’ouest de l’Inde

Un glissement de terrain déclenché par des pluies torrentielles dans l’État du Maharashtra, dans l’ouest de l’Inde, a tué 10 personnes, et de nombreuses autres craignent d’être piégées sous des tas de débris, ont annoncé jeudi des responsables.

Une équipe de 60 sauveteurs et randonneurs formés a été déployée pour aider à sauver les personnes piégées par le glissement de terrain, qui s’est produit tard mercredi soir, a tweeté le vice-ministre en chef de l’État, Devendra Fadnavis. Les conditions météorologiques difficiles ont entravé les efforts de sauvetage et les autorités ont envoyé des équipes médicales pour aider les blessés, a-t-il ajouté.

Alors que 75 personnes ont été secourues, de nombreuses autres sont toujours bloquées, a déclaré un responsable à l’agence de presse Press Trust of India.

Le glissement de terrain a frappé le village d’Irshalwadi dans le district de Raigad et a enterré 17 des 50 maisons qui s’y trouvaient.

Le ministre en chef Eknath Shinde est arrivé sur le site jeudi et a déclaré aux journalistes que « la priorité est désormais de secourir ceux qui sont encore piégés sous les décombres ».

Le département météorologique indien a mis le Maharashtra en état d’alerte alors que l’État a été frappé par des pluies incessantes cette semaine. Les averses ont perturbé la vie de nombreuses personnes dans l’État, y compris dans la capitale, Mumbai, où les autorités ont fermé jeudi des écoles.

Les services ferroviaires locaux ont été perturbés par l’eau qui coule à l’intérieur des gares et sur les voies, ont rapporté les médias locaux. Les routes ont été submergées, provoquant des embouteillages et laissant les navetteurs bloqués, alors que la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe a déployé des équipes à travers l’État.

Des pluies record de mousson ont tué plus de 100 personnes dans le nord de l’Inde au cours des deux dernières semaines, ont déclaré des responsables, alors que les averses ont provoqué l’effondrement des routes et l’effondrement des maisons.

Les pluies de mousson à travers le pays ont déjà apporté environ 2% de précipitations de plus cette année que la normale, a déclaré l’agence météorologique indienne.

L’Inde est régulièrement témoin de graves inondations pendant la saison de la mousson, qui s’étend de juin à septembre et apporte la majeure partie des précipitations annuelles de l’Asie du Sud. Les pluies sont cruciales pour les cultures pluviales plantées pendant la saison mais causent souvent des dégâts importants.

Les scientifiques disent que les moussons deviennent plus irrégulières en raison du changement climatique et du réchauffement climatique, entraînant de fréquents glissements de terrain et des crues soudaines dans le nord de l’Himalaya indien.