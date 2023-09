Un glissement de terrain dans le nord-ouest de la RDC tue au moins 17 personnes | Actualités climatiques

Au moins 17 personnes ont été tuées par un glissement de terrain provoqué par des pluies torrentielles dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, ont indiqué les autorités, avertissant que le bilan pourrait s’alourdir à mesure que les sauveteurs fouillent la boue et les décombres des maisons effondrées.

La catastrophe a eu lieu dimanche le long du fleuve Congo, dans la commune de Lisal, dans la province de la Mongala, selon Matthieu Mole, président de l’organisation de la société civile Forces Vives. Les victimes vivaient dans des maisons construites au pied d’une montagne.

« Une averse torrentielle a causé de nombreux dégâts, notamment un glissement de terrain qui a englouti plusieurs maisons », a-t-il déclaré dimanche. « Le bilan est encore provisoire car les corps sont toujours sous les décombres. »

Le gouverneur Cesar Limbaya Mbangisa a déclaré que des machines étaient désespérément nécessaires pour aider à éliminer les débris et tenter de sauver les survivants. Le gouverneur a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a décrété trois jours de deuil dans toute la province.

P.La pauvreté et la médiocrité des infrastructures ont rendu les communautés de ces zones plus vulnérables aux conditions météorologiques extrêmes telles que les fortes pluies, qui deviennent plus fréquentes et plus intenses en Afrique en raison du changement climatique, ont déclaré les experts climatiques des Nations Unies.

En avril, le président Félix Tshisekedi a déclaré une journée de deuil national après la mort de 16 personnes dans de multiples glissements de terrain dans le territoire de Lubero, dans la province du Nord-Kivu.