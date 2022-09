Un glissement de terrain dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique menace jusqu’à 100 000 saumons en frai – Kelowna Capital News

Un glissement de terrain au bord de la rivière Ecstall près de Prince Rupert menace l’avenir de près de 100 000 poissons en frai.

“Essentiellement, tout un côté d’une montagne s’est effondré dans le cours supérieur de la rivière Ecstall et cela a provoqué un énorme glissement de terrain à peu près à mi-chemin dans la vallée de la rivière. Il a donc supprimé toute la partie supérieure de la vallée fluviale », a déclaré Greg Knox, directeur exécutif du SkeenaWild Conservation Trust, le 20 septembre.

La rivière Ecstall, située à 35 kilomètres au sud-est de Prince Rupert, se jette dans la rivière Skeena juste avant qu’elle n’atteigne l’océan.

Stan Walker, qui travaille pour Pêches et Océans Canada (MPO), a capturé des images du glissement de terrain, qui ont été publiées sur la page Facebook du SkeenaWild Conservation Trust.

Walker survole régulièrement la partie inférieure de la Skeena et ses affluents à l’automne pour compter les saumons et c’est lui qui a découvert le glissement, a déclaré Knox.

Le glissement est éloigné et non peuplé, ce qui rend difficile l’évaluation du moment où le glissement s’est produit, mais cela semble être un événement naturel, a déclaré un porte-parole du MPO dans un courriel à La vue du Nord. La diapositive a été vue pour la première fois le 12 septembre.

Il existe d’importantes populations de saumons cohos qui retournent chaque année dans le cours supérieur de la rivière Ecstall pour pondre des œufs. Il y a aussi du saumon kéta et du saumon quinnat, de la truite arc-en-ciel et d’autres espèces de truites et d’ombles, a déclaré Knox.

Suite au glissement de terrain, du limon et des sédiments se sont déversés dans le cours supérieur du fleuve, ce qui est particulièrement préjudiciable aux poissons car nombre d’entre eux ont déjà pondu ou sont sur le point de pondre leurs œufs.

Si des débris se déposent sur les œufs, cela empêchera l’eau et donc l’oxygène de les atteindre pendant l’hiver, ce qui les étouffera.

Knox a déclaré que plus de 10 000 poissons ont probablement été touchés par le glissement, peut-être plus de 100 000.

Il existe d’importantes populations de saumons qui utilisent tous le système fluvial et, au cours d’une année moyenne, plus de 100 000 poissons y pondent des œufs, a-t-il déclaré.

À ce stade, il n’y a pas grand-chose à faire pour atténuer les dommages potentiels.

« Il s’agit simplement d’évaluer les impacts probables, mais il faut probablement une surveillance à plus long terme pour voir comment les populations de poissons s’adaptent au fil du temps. Il faudra probablement plusieurs années, voire des décennies, pour que le système se stabilise et, à l’avenir, le saumon s’adaptera. C’est juste une question de combien de temps cela prendra.

“Le point positif est qu’il existe des affluents importants dans la partie inférieure de la rivière Ecstall qui ont de grandes populations de saumon”, a déclaré Knox. “Alors j’espère qu’ils n’ont pas été affectés.”

En plus de l’impact sur les poissons, toute faune vivant dans la partie supérieure de la vallée aurait été tuée lors du glissement de terrain, a-t-il ajouté.

Le MPO a dit Médias de la presse noire qu’ils recueillent des informations et évaluent les impacts en ce moment et qu’une surveillance supplémentaire aura lieu dans les prochaines semaines pour évaluer les effets potentiels sur l’habitat ou la migration du saumon.

Kaitlyn Bailey | Journaliste de l’Initiative locale de journalisme