Un glissement de terrain dans le centre de la Colombie fait 14 morts et perturbe une autoroute clé ; l’urgence d’une meilleure planification urbaine soulignée

Une coulée de boue dans le centre de la Colombie a tué au moins 14 personnes mardi matin et bloqué une autoroute qui relie Bogota aux plaines orientales du pays, ont déclaré des responsables.

L’avalanche de boue et de débris a emporté plusieurs habitations à Quetame, une municipalité située à une heure de route au sud-est de Bogota. Il a été déclenché par de fortes pluies qui ont inondé trois ruisseaux.

La police a déclaré qu’elle recherchait des personnes disparues qui pourraient être enterrées sous les décombres. La coulée de boue a également balayé un poste de péage et détruit un pont sur l’autoroute Bogota-Villavicencio, obligeant la police à rediriger la circulation.

De nombreuses maisons touchées par la coulée de boue ont été construites le long des collines, à proximité des rivières.

Le président colombien Gustavo Petro a présenté ses condoléances aux victimes sur Twitter et a écrit que l’incident « démontre qu’il existe un besoin impératif » pour les autorités locales de planifier les zones urbaines plus rigoureusement, en laissant plus d’espace autour des voies navigables.

La coulée de boue perturbera le commerce entre l’est de la Colombie et Bogota, qui est une voie de transit clé pour le bœuf, le riz et l’huile de palme.