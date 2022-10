Un glissement de terrain au Venezuela tue au moins 22 personnes

LAS TEJERÍAS, Vénézuela –

Un glissement de terrain alimenté par des inondations et des jours de pluie torrentielle a balayé une ville du centre du Venezuela, faisant au moins 22 morts alors qu’il traînait de la boue, des rochers et des arbres dans les quartiers, ont annoncé dimanche les autorités. Des dizaines de personnes sont portées disparues.

Les habitants de Las Tejerías à Santos Michelena, une ville agro-industrielle de l’État d’Aragua à 87 kilomètres au sud-ouest de Caracas, n’avaient que quelques secondes pour se mettre en sécurité samedi soir alors que des débris dévalaient une montagne sur eux.

Le bilan officiel est passé à 22 morts après la récupération de 20 corps dimanche, a déclaré la vice-présidente Delcy Rodríguez à la société publique Venezolana de Televisión.

“Il y a eu un grand glissement de terrain dans la zone centrale de Las Tejerías” où cinq ruisseaux ont débordé, a-t-elle déclaré depuis le lieu de la catastrophe. « Nous avons déjà trouvé 22 morts ; il y a plus de 52 disparus.

“Il y a encore des gens enfermés”, a déclaré Rodríguez. “Nous essayons de les sauver, de les sauver vivants.”

Elle a déclaré que des abris seront mis en place pour les personnes qui ont perdu leur maison.

Plus haut à flanc de montagne, la plupart des maisons ont été emportées, y compris celles d’un groupe d’évangéliques qui priaient lorsque le glissement de terrain a frappé, a déclaré la femme au foyer Carmen Teresa Chirinos, une habitante de Las Tejerías. Des familles en larmes se sont étreintes devant des maisons et des commerces détruits.

“Il y a beaucoup de personnes portées disparues”, a déclaré Chirinos.

Quelques heures plus tôt, le général de division Carlos Pérez Ampueda, vice-ministre de la gestion des risques et de la protection civile, avait déclaré via Twitter que plusieurs personnes étaient portées disparues dans les quartiers d’El Béisbol et de La Agotada, au nord de la ville. Des dizaines de maisons ont été endommagées par le glissement de terrain.

Les sauveteurs effectuaient des opérations de recherche avec des chiens entraînés et des drones, a déclaré Pérez Ampueda. Des équipes de travailleurs et de machinerie lourde ont enlevé les débris pour dégager les routes et rétablir les services d’électricité et d’eau.

“Tant de familles ont perdu leur maison et moi, en tant qu’homme d’affaires, j’ai perdu ma pizzeria”, a déclaré Luis Fuentes, qui a ouvert sa pizzeria il y a deux ans. “Écoutez, je n’ai rien.”

La gouverneure d’Aragua, Karina Carpio, a déclaré que les eaux de crue avaient “terriblement affecté” 21 secteurs à Las Tejerías, capitale de la municipalité de Santos Michelena, qui compte quelque 54 000 habitants.

Au cours de la semaine dernière, des pluies torrentielles ont provoqué des inondations dans 11 des 23 États du Venezuela.

Le président Nicolás Maduro a déclaré que 20 000 fonctionnaires, dont des sauveteurs et des membres des forces de sécurité, ont été déployés dans les régions touchées.

Les journalistes d’Associated Press Jorge Rueda ont contribué à ce reportage depuis Caracas et Matías Delacroix de Las Tejerías.