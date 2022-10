Un glissement de terrain alimenté par la pluie balaie la ville de Venezuela ; 22 morts

LAS TEJERÍAS, Venezuela – Un glissement de terrain alimenté par des inondations et des jours de pluies torrentielles a balayé une municipalité du centre du Venezuela, faisant au moins 22 morts alors qu’il traînait de la boue, des rochers et des arbres dans les quartiers, ont annoncé dimanche les autorités. Des dizaines de personnes sont portées disparues.

Quelques heures plus tôt, le général de division Carlos Pérez Ampueda, vice-ministre de la gestion des risques et de la protection civile, avait déclaré via Twitter que plusieurs personnes étaient portées disparues dans les quartiers d’El Béisbol et de La Agotada, au nord de la ville. Des dizaines de maisons ont été endommagées par le glissement de terrain.