Les autorités indiennes ont lancé dimanche une opération de recherche après la rupture d’une partie d’un glacier de montagne, provoquant une inondation massive d’eau et de débris dans deux barrages et endommageant un certain nombre de maisons. Au moins neuf personnes ont été tuées et 140 sont portées disparues.

L’inondation a été provoquée lorsqu’une partie du glacier Nanda Devi s’est rompue dimanche matin dans la région de Tapovan, dans l’État nord de l’Uttarakhand. Une vidéo partagée par des responsables et prise du côté d’une colline escarpée montre un mur d’eau qui déferle dans l’un des barrages et le brise en morceaux avec peu de résistance avant de continuer à rugir en aval.

La centrale hydroélectrique de Rishiganga sur la rivière Alaknanda a été détruite, tandis que la centrale hydroélectrique de Dhauliganga sur la rivière Dhauliganga a été endommagée, a déclaré Vivek Pandey, un porte-parole de la police paramilitaire des frontières indo-tibétaines. Sortant des montagnes himalayennes, les deux rivières se rencontrent avant de fusionner avec le Gange.

Pandey a déclaré que les 12 travailleurs piégés dans un tunnel du projet de Dhauliganga ont été secourus et ont fourni les premiers soins. Plus tôt, il a dit que 16 personnes étaient piégées là-bas.

140 autres travailleurs des deux usines étaient portés disparus, a déclaré Pandey.

Surjeet Singh, un responsable de la police, a déclaré que neuf corps avaient été retrouvés jusqu’à présent au cours des opérations de sauvetage intensifiées.

Ravi Bejaria, un porte-parole du gouvernement, a déclaré que certaines maisons avaient également été endommagées par les inondations.

Des responsables ont déclaré que lorsque le glacier s’est brisé, il a envoyé de l’eau emprisonnée derrière lui, ainsi que de la boue et d’autres débris dévalant la montagne et dans d’autres plans d’eau. De nombreux villages ont été évacués alors que les autorités ont émis un avis exhortant les personnes vivant sur les rives des rivières Alaknanda et Dhauliganga à se déplacer immédiatement vers des endroits plus sûrs.

Les autorités ont vidé deux barrages plus loin en aval du fleuve pour empêcher les eaux de crue d’atteindre les villes de Haridwar et Rishikesh, où les sites touristiques populaires sur les rives du Gange ont été fermés et toutes les activités de navigation ont été arrêtées.

«Nous avons entendu dire qu’un glacier s’était brisé et les gens craignaient que le niveau de l’eau monte», a déclaré le prince Chawla, propriétaire d’un bateau à Rishikesh. « Mais pour le moment, le niveau de l’eau n’a pas vraiment trop augmenté ici. »

Le chef de la police d’Uttarakhand, Ashok Kumar, a déclaré que les responsables avaient immédiatement alerté les habitants de la région et les avaient évacués vers des endroits plus sûrs.

Le Premier ministre Narendra Modi dans un tweet a déclaré qu’il «surveillait constamment la situation malheureuse». Il a ajouté: «L’Inde est aux côtés de l’Uttarakhand et la nation prie pour la sécurité de tout le monde.

En 2013, des milliers de personnes ont été tuées dans l’Uttarakhand après que de fortes pluies aient déclenché des glissements de terrain et des inondations, emportant des milliers de maisons et de routes et coupant les liaisons de communication dans de nombreuses régions de l’État.