Un gilet pare-balles protège un agent de la patrouille frontalière touché par des coups de feu

SANTA FE, NM (AP) – Un agent de la patrouille frontalière portant un gilet pare-balles a été touché par des coups de feu mais a évité de graves blessures jeudi alors qu’il confrontait les occupants d’un véhicule soupçonné de trafic de migrants au Nouveau-Mexique, ont annoncé les autorités fédérales.

Six personnes ont été placées en garde à vue après l’accident du véhicule, ont indiqué les douanes et la protection des frontières américaines. L’agence a ajouté que l’agent avait reçu plusieurs balles dans la poitrine et avait été libéré après un examen médical.

L’officier, qui n’a pas été identifié, avait riposté alors qu’un véhicule s’éloignait rapidement sur une route nationale rurale au nord de Hatchita.

“Le véhicule en fuite a été impliqué dans un accident renversé à quelques kilomètres sur la route et les agents ont arrêté six personnes”, selon le communiqué.

Il a indiqué que deux des personnes détenues avaient été transportées par avion dans un centre de traumatologie à El Paso, au Texas, pour y être soignées. Leurs conditions et identités n’ont pas été immédiatement révélées.

Selon le lieutenant de police d’État Mark Soriano, des agents de la police de l’État du Nouveau-Mexique participaient à une enquête, qui impliquait également le FBI.

The Associated Press