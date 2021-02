Un gigantesque iceberg 20 fois plus grand que Manhattan se détache de l’Antarctique (VIDEO)

Un vaste iceberg mesurant 1270 km2, soit environ 20 fois la taille de Manhattan, s’est détaché de la plate-forme de glace Brunt de 150 mètres d’épaisseur en Antarctique environ une décennie après la détection d’une fissure.

De tels événements de «vêlage» font partie du cycle de vie normal des plates-formes de glace polaire et il n’y a actuellement aucune preuve que le changement climatique ait joué un rôle, selon les chercheurs du British Antarctic Survey (BAS).

Des images dramatiques tournées par un avion de surveillance BAS montrent l’étendue du vaste gouffre qui s’est ouvert et a finalement percé l’étagère vendredi.

Il est peu probable que la station de recherche BAS Halley, située sur la vaste banquise, soit affectée par le vêlage, car elle a déménagé de son emplacement il y a plusieurs années en prévision d’événements de vêlage imminents à grande échelle.

Une équipe de 12 personnes travaillant à la station est partie à la mi-février, l’installation étant maintenant fermée pour l’hiver antarctique, période pendant laquelle il fait noir et la température tombe souvent en dessous de moins 50 degrés Celsius (ou -58 Fahrenheit).

«Nous surveillons quotidiennement la plate-forme de glace à l’aide d’un réseau automatisé d’instruments GPS de haute précision qui entourent la station, ceux-ci mesurent comment la plate-forme de glace se déforme et se déplace,» Le professeur Dame Jane Francis, directrice de British Antarctic Survey, a déclaré dans un communiqué de presse, ajoutant que les chercheurs utilisent des données et des images satellitaires avancées de l’ESA, de la NASA et du satellite allemand TerraSAR-X pour surveiller l’activité sur la banquise.

Quant à ce qui va arriver, Francis dit que l’image n’est pas claire et que l’iceberg géant pourrait aller dans les deux sens.

« Plus de [the] les semaines ou les mois à venir, l’iceberg pourrait s’éloigner; ou il pourrait s’échouer et rester près de la plate-forme de glace de Brunt.

