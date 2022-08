Un gigantesque crocodile emporté dans un quartier résidentiel pendant les pluies dans l’Uttar Pradesh

Un crocodile semble avoir été emporté dans une zone résidentielle lors d’inondations à Shivkuti dans l’Uttar Pradesh. Partagée par un journaliste sur Twitter, une vidéo montre des habitants tentant de l’escorter. Un groupe d’hommes a attaché le crocodile au museau et a essayé de le transporter. Le reptile, cependant, semble refuser de bouger et en traînant davantage, il fouette sa queue. La situation actuelle semble être dangereuse à la fois pour le crocodile et pour les personnes impliquées dans la situation.

Ce n’est pas la première fois qu’un tel incident se produit ces derniers temps. Plus tôt ce mois-ci, lors d’un incident similaire dans le district de Shivpuri au Madhya Pradesh, un crocodile de 8 pieds de long a provoqué une brève panique parmi les gens en entrant dans une zone résidentielle la semaine dernière. Une vidéo de la même chose a été enregistrée par les spectateurs. Il a ensuite été sauvé et relâché dans un lac voisin.

L’incident s’est produit dans une colonie près de l’ancienne gare routière. Les habitants ont informé les autorités dès qu’ils ont repéré le crocodile errant au milieu de fortes pluies. Une équipe de secours du parc national voisin de Madhav est arrivée et a capturé l’animal géant après une opération de plus d’une heure. L’équipe l’a libéré dans le lac Sankhya Sagar situé dans les locaux du parc national, a informé l’officier de police sous-divisionnaire (SDOP) Ajay Bhargava, a rapporté NDTV.

Crocodile à shivpuri mp pic.twitter.com/D2kVvDmlAH — Pankaj Arora (@Pankajtumhara) 14 août 2022

Dans la vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, on voit le crocodile se déplacer de porte en porte autour des maisons. Il est entré dans la colonie du district de Shivpuri lorsqu’un nullah a débordé et a entraîné l’engorgement de la région. Des visuels montrent un forestier entourant le reptile essayant de l’attraper. Les habitants du quartier ont été stupéfaits par ce visiteur surprise.

