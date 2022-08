Un geyser mystérieux dans un village japonais envoie des jets d’eau dans l’air ; Ce que les scientifiques ont dit

Un mystérieux geyser, un type rare de source chaude sous pression, est entré en éruption le 8 août au milieu d’une forêt sur l’île japonaise d’Hokkaido. Au cours des deux dernières semaines, le trou en forme de tube à la surface de la Terre a envoyé des jets d’eau et de vapeur jusqu’à 40 mètres de haut dans les airs.

Les habitants d’Oshamambe, une petite ville du Japon, organisent un festival d’été annuel tous les 9 août au sanctuaire shinto local, mais malheureusement cette année, le festival a été éclipsé par l’événement inhabituel dans la forêt du sanctuaire juste un jour avant l’événement.

Les habitants les plus religieux voient le phénomène naturel comme un présage, mais il est plus probablement lié à une explication scientifique. Le geyser, qui est fabriqué à partir d’un trou en forme de tube dans la surface de la Terre, a jailli des colonnes d’eau à une vitesse impressionnante. Pendant ce temps, la température de l’eau grisâtre est enregistrée à 20 degrés Celsius (68 degrés Fahrenheit) et des échantillons analysés par des scientifiques affirment qu’elle contient des sédiments, tous ces facteurs réunis suggèrent que le geyser est alimenté par une source chaude sous le sanctuaire d’Oshamambe.

Actuellement, sans aucun signe de la poursuite de ce phénomène naturel rare, il est en quelque sorte devenu un lieu d’attraction pour les touristes. Cependant, pour les habitants d’Oshamambe, le mystérieux geyser est devenu une nuisance en raison de son rugissement constant et de l’odeur persistante de soufre dans l’atmosphère.

