Un geste du propriétaire et les écureuils volent directement dans sa main

Les médias sociaux peuvent simplement être appelés un entrepôt de vidéos incroyables. Vous pouvez regarder des centaines de vidéos qui vont vous amuser, vous émouvoir et vous émerveiller. Les plus distinctes d’entre elles sont des vidéos sur des animaux et des oiseaux exotiques, qui décrivent des choses étonnantes que les gens ne voient presque jamais et dont ils ont peu de connaissances. Actuellement, une vidéo d’un écureuil unique avec des “ailes” peut être vue devenir virale.

L’utilisateur de Twitter buitengebieden publie fréquemment des vidéos choquantes liées aux animaux. Ce compte vient de tweeter une vidéo montrant deux écureuils s’amusant dans la maison en sautant. Donnons d’abord quelques informations sur l’écureuil volant avant d’entrer dans les détails de cette vidéo. Il existe environ 50 espèces d’écureuils volants dans le monde, la plupart en Inde, selon le site Web de Britannica. Ils ont une peau très fine qui leur permet de sauter sur de grandes distances entre leurs mains et leurs pieds. Lorsque l’écureuil saute, il semble voler car la peau a l’apparence d’une plume.

Meilleure vidéo Showsha

Dans la dernière vidéo, deux écureuils sont perchés sur quelque chose sur le mur. Le premier écureuil se lève et s’approche de la main lorsqu’une femme lui fait signe de sauter. Elle fait ensuite un geste en direction de l’autre avant de sauter les mains ouvertes dans les airs et d’atterrir sur l’une de ses mains.

Plus de 17 personnes lakh ont regardé cette vidéo amusante et beaucoup d’autres ont commenté avec leurs pensées. Le clip de ces écureuils volants a été largement partagé.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici