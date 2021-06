Un geste antiraciste au genou jette la polémique sur l’Euro 2020

Le Championnat d’Europe de football débute vendredi avec la bataille pour la gloire des 24 équipes accompagnée d’un conflit hors terrain sur le geste antiraciste de « prendre le genou ».

L’Angleterre a été huée par certains de ses fans lors de deux matches amicaux tandis que l’Irlande a été raillée en Hongrie pour s’être agenouillée avant le coup d’envoi dans un mouvement emprunté au quart-arrière américain de la NFL Colin Kaepernick et popularisé par le mouvement Black Lives Matter.

La France, l’un des favoris du tournoi, s’est mise à genoux lors des derniers matchs, tout comme la Belgique, le Pays de Galles et la Finlande, ce geste pourrait donc figurer en bonne place lors de l’Euro 2020.

S’éloignant de sa position de longue date d’opposition aux protestations politiques, l’instance dirigeante de l’UEFA a déclaré qu’il appartenait à chaque équipe de décider et d’informer simplement l’arbitre à l’avance.

Bien que largement soutenu par la plupart des fans en Europe occidentale, selon un sondage, certains rejettent le symbole comme étant trop ouvertement politique et allié à des mouvements d’extrême gauche.

Le Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban a défendu les fans à Budapest pour avoir réagi cette semaine à un geste « inintelligible » pour leur culture. « Si vous êtes un invité dans un pays, comprenez sa culture et ne la provoquez pas », a-t-il déclaré.

Il est peu probable que deux des rivaux de l’Angleterre dans le Groupe D – la Croatie et la République tchèque – se joignent à eux pour mettre un genou à terre. Le troisième, l’Écosse, a déclaré qu’il ne se joindrait au geste que lors du match contre l’Angleterre à Wembley par solidarité.

Les joueurs anglais ont semblé choqués par les huées des tribunes lors de deux matches amicaux à domicile, étant donné que le geste du genou est courant lors des matchs de Premier League depuis plus d’un an, après le meurtre par la police de l’Américain George Floyd en mai 2020.

Cependant, la plupart des jeux ont eu lieu pendant les restrictions COVID-19 sans fans, ce qui signifie que les critiques se sont limitées aux médias sociaux.

Un sondage YouGov publié cette semaine a révélé qu’une majorité de fans dans neuf pays d’Europe occidentale interrogés soutiennent le geste, allant de 79% au Portugal à 44% aux Pays-Bas et 54% en Angleterre où la controverse a été la plus vive et 39% s’y opposent. .

‘SOUTIEN ENTIER’

Un député britannique, Lee Anderson du parti conservateur au pouvoir, va jusqu’à éviter les jeux. « Pour la première fois de ma vie, je ne regarderai pas mon équipe d’Angleterre bien-aimée alors qu’elle soutient un mouvement politique dont les principes fondamentaux visent à saper notre mode de vie », a-t-il déclaré.

Le manager anglais Gareth Southgate, cependant, a apporté son soutien et a participé au geste en marge, affirmant que les joueurs noirs doivent ressentir de la solidarité après un bombardement d’abus en ligne et lors de certains matchs.

« Certaines personnes semblent penser qu’il s’agit d’une position politique avec laquelle elles ne sont pas d’accord. Ce n’est pas la raison pour laquelle les joueurs le font. Nous nous soutenons les uns les autres », a déclaré Southgate, critiquant les huées.

« Ce n’est pas quelque chose au nom de nos joueurs noirs que je voulais entendre parce que j’ai l’impression que c’est une critique à leur égard. »

Vendredi, le Premier ministre britannique Boris Johnson a également demandé aux fans de ne pas huer.

L’ancien attaquant et présentateur de télévision anglais Gary Lineker a également réprimandé les fans qui protestaient. « Si vous huez les joueurs anglais pour avoir pris le genou, vous faites partie de la raison pour laquelle les joueurs prennent le genou », a-t-il tweeté.

Mais un autre législateur conservateur, Brendan Clarke-Smith, a déclaré que l’intelligence des fans était sous-estimée. « Les fans comprennent parfaitement : ils en ont juste marre d’être prêchés et d’être entendus. Ils sont là pour regarder un match de football, pas pour se faire sermonner sur la morale », a-t-il déclaré.

Avec la controverse faisant écho en Europe, Orban a fait valoir que le geste n’avait aucun sens pour les Hongrois, étant donné qu’il n’avait aucun héritage de l’esclavage.

Le président de l’Association polonaise de football, Zbigniew Boniek, vice-président de l’UEFA, a également rejeté l’action.

« C’est du populisme clair parce que rien n’est fait à cause de cela. Les footballeurs s’agenouillent parfois et si vous demandiez à certains d’entre eux pourquoi ils s’agenouillent, ils ne pourraient même pas vous dire pourquoi », a-t-il déclaré aux journalistes en avril lorsque son équipe se tenait debout alors que l’Angleterre s’agenouillait avant un match à Wembley.

