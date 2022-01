Un gérant de bar tué dans la zone touristique de Playa del Carmen, au Mexique

Les destinations touristiques de la région de la Riviera Maya, dont Playa del Carmen et Cancún, tentent depuis des mois de lutter contre les nouvelles de violence, après plusieurs fusillades dans des quartiers populaires depuis l’automne. En novembre, des touristes au sud de Cancún se sont précipités dans des centres de villégiature pour des raisons de sécurité après que des hommes armés se soient tirés dessus sur la plage. Deux hommes sont morts dans l’incident, un affrontement entre membres de gangs sur le territoire de la drogue, ont indiqué les autorités.

