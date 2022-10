Un Géorgien essayant de faire sortir clandestinement des boîtes d’abeilles de Turquie est détenu à la frontière

Vous avez peut-être entendu parler de personnes essayant de faire entrer et sortir de l’or en contrebande. Parfois, d’autres articles interdits comme des drogues ou d’autres substances intoxicantes sont également passés en contrebande. Maintenant, imaginez quelqu’un essayant de faire sortir clandestinement un essaim entier d’abeilles. Un incident similaire a été révélé en Turquie, où un homme transportait de petites boîtes d’abeilles enroulées autour de son corps, essayant de les faire sortir clandestinement du pays.

Selon un rapport du média turc Daily Sabah, un homme géorgien, appelé TB par le ministère turc du commerce, a enveloppé 110 petites boîtes remplies d’abeilles sur son corps, chaque boîte contenant 10 abeilles. Il transportait un total de 1100 abeilles et tentait de traverser la frontière Sarp vers la Turquie. Il possédait tous les documents légaux pour traverser la frontière et assez bizarrement, même les détecteurs de rayons X n’ont rien détecté.

Cependant, les responsables des frontières ont déclaré au Daily Sabah qu’ils avaient trouvé le comportement de TB suspect et qu’il avait l’air visiblement nerveux. Il a ensuite été arrêté par les unités anti-contrebande de la direction des douanes. Ils ont demandé à l’homme de soulever son chandail et ont trouvé 110 boîtes collées autour de sa taille. Après une enquête plus approfondie, les fonctionnaires ont été choqués de découvrir des abeilles à l’intérieur. Il y avait une reine des abeilles et neuf autres abeilles régulières dans chaque boîte. L’échec de la tentative de contrebande a conduit à son arrestation.

Selon des informations supplémentaires du bureau de Hopa du procureur général de Turquie, l’individu non identifié était un ressortissant géorgien qui avait “entre 45 et 55 ans”. Le sort des abeilles reste pour l’instant inconnu.

