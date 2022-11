“Un gentleman fantastique”, 60 ans, poignardé à mort alors qu’il travaillait au dépôt FedEx, alors que les flics accusent un homme de 48 ans de meurtre

Un “gentilhomme FANTASTIQUE” a été poignardé à mort alors qu’il travaillait dans un dépôt FedEx, tandis que les flics ont accusé un homme de son meurtre.

Philip David Woodcock a été retrouvé mercredi à 9 h 39 dans l’entrepôt de distribution de Hellaby, Rotherham, dans le Yorkshire du Sud, après que les services d’urgence ont répondu aux informations faisant état d’une perturbation.

Philip David Woodcock travaillait au dépôt FedEx lorsqu’il a été poignardé à mort Crédit : Police du Yorkshire du Sud

La police a accusé Ronald Sekanjako, 48 ans, de Sheffield, de meurtre, d’agression ayant causé des lésions corporelles réelles, de dommages criminels et de possession d’une arme offensive.

Sekanjako a été placé en détention provisoire pour comparaître devant le tribunal de première instance de Sheffield demain (4 novembre).

M. Woodcock est décédé sur les lieux.

Une autopsie a conclu qu’il était décédé des suites de coups de couteau.

Sa famille est soutenue par des agents spécialement formés et a demandé que leur vie privée soit respectée en cette période difficile.

Un deuxième homme aurait subi des blessures mineures au cours de l’incident, qui n’ont pas nécessité de soins médicaux.

L’inspecteur-dét. Simon Palmer a déclaré que les agents “travaillaient dur pour établir les circonstances de cet incident tragique, qui, nous le savons, suscitera des inquiétudes dans la communauté”.

Des hommages touchants à M. Woodcock ont ​​déjà afflué.

Une personne a écrit sur Facebook : « Une journée si tragique au travail hier, la perte tragique absolue d’un homme fantastique qui avait littéralement du temps pour tout le monde.

« L’endroit ne sera plus jamais le même. Mes pensées vont à la famille de Phil en ce moment.

“Personne ne devrait quitter la maison pour aller travailler le matin et ne pas revenir, c’est juste déchirant.”

Un autre a ajouté : Un collègue de travail et un de mes amis depuis plus de 30 ans… Prenez les mots honnêteté, intégrité, sincérité et tamponnez-les… C’était Phil…

“RIP homme merveilleux Mon cœur, mes pensées vont à sa famille !”

Un troisième a déclaré: « Absolument dévasté d’entendre cela. Phil est un homme adorable. A eu le plaisir de se couper les cheveux pendant des années.

“Un tel gentleman, gentil et toujours souriant. Nous envoyons notre amour à sa famille.

“Jetez le livre au mec qui a fait ça. No1 devrait aller travailler et ne jamais rentrer à la maison. RIP Phil x”