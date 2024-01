Un « génocide culturel » : quels sites du patrimoine de Gaza ont été détruits ? | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Un ancien port datant de 800 avant JC, une mosquée qui abritait des manuscrits rares et l’un des plus anciens monastères chrétiens du monde ne sont que quelques-uns des 195 sites du patrimoine qui ont été détruits ou endommagés depuis le début de la guerre israélienne contre Gaza le 7 octobre, selon une ONG documentant les dégâts de guerre sur les sites culturels.

L’anéantissement du patrimoine culturel d’un peuple est l’un des nombreux crimes de guerre que l’Afrique du Sud accuse contre Israël dans un procès entendu la semaine dernière devant la Cour internationale de Justice. Il est dit: « Israël a endommagé et détruit de nombreux centres d’apprentissage et de culture palestiniens », notamment des bibliothèques, des sites religieux et des lieux d’importance historique ancienne.

Selon les historiens, Gaza, l’une des zones habitées les plus anciennes au monde, abrite un pastiche de personnes depuis au moins le 15ème siècle avant JC.

Les empires – y compris les anciens Égyptiens, Assyriens et Romains – se sont succédé, dominant parfois le pays des Cananéens, les ancêtres des Palestiniens, laissant derrière eux des reliques de leur propre héritage culturel. Les Grecs, les Juifs, les Perses et les Nabatéens ont également vécu le long de cette partie de la côte au fil des siècles.

Stratégiquement située sur les rives orientales de la Méditerranée, Gaza a toujours occupé une position privilégiée sur les routes commerciales de l’Eurasie vers l’Afrique. Ses ports en faisaient un pôle régional de commerce et de culture. Depuis au moins 1 300 avant JC, la Via Maris – une route partant d’Héliopolis dans l’Égypte ancienne, traversant la côte ouest de Gaza et traversant ensuite les terres syriennes – était la principale route empruntée par les voyageurs pour se rendre à Damas.

« Le crime de cibler et de détruire des sites archéologiques devrait inciter le monde et l’UNESCO à agir pour préserver ce grand héritage civilisationnel et culturel », a déclaré le ministère du Tourisme et des Antiquités de Gaza après la destruction de la Grande Mosquée Omari de Gaza lors d’une frappe aérienne israélienne le 8 décembre.

À la suite de cette frappe particulière, une ancienne collection de manuscrits conservée à la mosquée pourrait être perdue à jamais. « Les collections de manuscrits sont restées à proximité de la mosquée et sont actuellement inaccessibles en raison de la poursuite du conflit », a déclaré à Al Jazeera Columba Stewart, PDG du Hill Museum and Manuscript Library (HMML), peu après la grève.

Le 1954 Convention de La Haye, accepté par les Palestiniens et les Israéliens, est censé protéger les monuments des ravages de la guerre. Isber Sabrine, président d’une ONG internationale qui documente le patrimoine culturel, a expliqué que les crimes affectant le patrimoine culturel font partie des « dommages collatéraux du génocide ».

« Les bibliothèques servent de référentiels culturels, et les attaquer équivaut à une attaque contre le patrimoine culturel. Ce qui se passe actuellement est un crime de guerre. Cela va à l’encontre de la première convention de La Haye », a déclaré Sabrine. « Israël essaie d’effacer le lien entre le peuple et sa terre. C’est très clair et intentionnel. Le patrimoine de Gaza fait partie de sa population, c’est son histoire et ses liens.

Alors que le génocide culturel efface le patrimoine matériel comme les musées, les églises et les mosquées, le patrimoine immatériel comprend les coutumes, la culture et les objets. Ceux-ci ont également été endommagés, notamment l’Union des artistes palestiniens de la rue Jalaa dans la ville de Gaza et les célèbres pots en argile cuits autrefois dans le quartier d’al-Fawakhir de la ville.

Dans une déclaration à Al Jazeera, l’UNESCO a déclaré : « Si la priorité est à juste titre accordée à la situation humanitaire, la protection du patrimoine culturel sous toutes ses formes doit également être prise en compte. Conformément à son mandat, l’UNESCO appelle tous les acteurs impliqués à respecter strictement le droit international. Les biens culturels ne doivent pas être ciblés ou utilisés à des fins militaires, car ils sont considérés comme des infrastructures civiles.

Voici un aperçu plus approfondi de certains des sites qui ont été détruits ou endommagés :

Musées

Il y a quatre musées à Gaza, et deux ont été rasés, a confirmé le Conseil international des musées arabes (ICOM-Arab) à Al Jazeera.

Le musée de Rafah avait achevé un projet de 30 ans visant à conserver une collection de pièces de monnaie anciennes, de plaques de cuivre et de bijoux, ce qui en faisait le principal musée du patrimoine palestinien de Gaza. C’était l’une des premières victimes de la guerre, détruite lors d’une frappe aérienne le 11 octobre.

Plus à l’est et autrefois assis au sommet d’une colline, Musée d’Al-Qarara (également connu sous le nom de Musée Khan Younis) a été ouvert en 2016 par Mohamed et Najla Abu Lahia, un couple mari et femme qui ont déclaré vouloir préserver l’histoire des terres et du patrimoine de Gaza pour les générations à venir.

Sa collection comprenait environ 3 000 objets remontant aux Cananéens, la civilisation de l’âge du bronze qui vivait à Gaza et dans une grande partie du Levant au deuxième siècle avant JC.

Il ne reste plus du musée que des tessons de poterie et des éclats de verre qui ont été arrachés aux veuves lors d’une frappe aérienne en octobre.

ICOM-Arab a déclaré à Al Jazeera que ce musée avait reçu un avertissement préalable des forces israéliennes pour vider son contenu et évacuer vers le sud de Gaza.

Le Mathaf al-Funduqun petit musée ouvert en 2008 et installé dans l’hôtel Mathaf au nord de Gaza, a été endommagé par les bombardements du 3 novembre.

Dans la ville de Gaza, au XIIIe siècle Qasr Al-Basha, ou Palais du Pacha, a été transformé en musée en 2010 par le ministère palestinien du Tourisme, et une collection d’objets de différentes périodes de l’histoire de Gaza était exposée. Le site a été touché par des frappes aériennes israéliennes le 11 décembre, endommageant ses murs, sa cour et ses jardins.

Comme beaucoup de sites patrimoniaux de Gaza, ce bâtiment a changé de propriétaire et de fonction à plusieurs reprises au cours de son histoire. Le fort à deux étages, construit par le sultan mamelouk Zahir Baybars au milieu du XIIIe siècle, était autrefois un siège du pouvoir, construit pour se défendre contre les croisés et les armées mongoles. Au XVIIe siècle, il était utilisé par les dirigeants ottomans et servait autrefois de logement au commandant français Napoléon Bonaparte en 1799 lorsqu’il entra à Gaza pour tenter de repousser une invasion ottomane attendue de l’Égypte, où les Français tenaient leur cour.

Avant la Nakba de 1948, lorsque des centaines de milliers de Palestiniens sont devenus réfugiés lors de la création d’Israël et que beaucoup ont fui vers Gaza, le palais servait de poste de police pour les Britanniques, qui contrôlaient la région, et plus tard, il est devenu une école de filles palestiniennes.

Bibliothèques



Au cours d’une pause d’une semaine dans les bombardements israéliens qui ont débuté le 24 novembre, les Palestiniens ont pu évaluer brièvement l’étendue des dégâts causés à leur patrie. Il est rapidement apparu que de nombreux bâtiments de service public avaient été détruits, notamment le Centre culturel Rashad El Shawa dans la ville de Gaza, autrefois lieu des pourparlers de paix entre le dirigeant de l’OLP, Yasser Arafat, et le président américain Bill Clinton dans les années 1990. Librairie communautaire de Samir Mansourqui a été minutieusement restaurée après le bombardement israélien de 2021, a également été gravement endommagée.

La bibliothèque de la Grande Mosquée d’Omari dans la ville de Gaza était autrefois rempli de manuscrits rares, notamment d’anciennes copies du Coran, des biographies du prophète Mahomet et des livres anciens sur la philosophie, la médecine et le mysticisme soufi. La bibliothèque, fondée par le sultan Zahir Baybars et ouverte en 1277, possédait autrefois une collection de 20 000 livres et manuscrits.

La plupart des livres et manuscrits rares qui y étaient conservés ont été perdus ou détruits pendant les croisades et la Première Guerre mondiale, ne laissant que 62 livres. Ces copies papier ont également été détruites lors d’une frappe contre la mosquée d’Omari le 8 décembre.

Un projet de numérisation de ces livres a été réalisé l’année dernière par le Hill Museum and Manuscript Library et la British Library et sont accessibles en ligne à l’adresse Salle de lecture HMML.

Mosquées

Le ministère du Tourisme et des Antiquités de Gaza a estimé que pas moins de 104 mosquées ont été endommagées ou détruites depuis le début de l’assaut israélien. Cela inclut le Mosquée Othman bin Qashqar dans le quartier de Zeitoun, dans la ville de Gaza, qui a été construit en 1220 sur le site où l’arrière-grand-père du prophète Mahomet aurait été enterré. Il a été gravement endommagé lors d’une frappe aérienne le 7 décembre.

Le Mosquée Sayed al-Hashim, construit au XIIe siècle et reconstruit en 1850, a été endommagé lors d’une frappe aérienne en octobre. Cette mosquée, construite en pierre calcaire solide dans la vieille ville de Gaza, revêt une grande importance pour les musulmans car elle abriterait le tombeau d’un autre arrière-grand-père du prophète Mahomet, Hashim bin Abd Manaf. La tradition locale raconte qu’il était un marchand qui revenait de Syrie à La Mecque lorsqu’il est tombé malade, est mort et a été enterré dans ce qui est aujourd’hui le quartier de Daraj à Gaza.

Un bref intermède de domination croisée a suivi la construction de la mosquée avant que les Mamelouks ne prennent le relais et ne la reconstruisent. Il sera ensuite rénové sous la direction du sultan ottoman Abdul Majid en 1850, puis de nouveau après des dommages en 1917 pendant la Première Guerre mondiale.

Au début de la guerre actuelle, la mosquée a pris feu lors d’une frappe aérienne israélienne, qui a endommagé ses murs et ses plafonds.

Le Grande Mosquée Omari est un lieu de culte religieux sous une forme ou une autre depuis environ deux millénaires.