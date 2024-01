Un génocide a-t-il eu lieu en Israël ou à Gaza ? Sur les deux points, les Américains sont divisés

Parmi les Américains, 39 % déclarent que ce qui arrive au peuple juif en Israël est un génocide. Moins de répondants (32 %) répondent que non et les 29 % restants ne sont pas sûrs.

Un jugement complet dans l’affaire ça pourrait être dans des années . Aujourd’hui, l’opinion américaine est divisée – à la fois sur la question de savoir si le traitement réservé aux Palestiniens à Gaza constitue un génocide et si le traitement réservé au peuple juif en Israël constitue un génocide. Une enquête YouGov du 21 au 29 novembre 2023 a demandé aux Américains comment ils définissent un génocide et s’ils croient que les Juifs d’Israël et les Arabes de la bande de Gaza sont les victimes du génocide. Parmi les conclusions : Les jeunes Américains sont plus susceptibles que les plus âgés de dire que les Arabes de la bande de Gaza sont les victimes d’un génocide.

Une audience tenue plus tôt ce mois-ci devant la plus haute juridiction des Nations Unies – la Cour internationale de Justice de La Haye – a cherché à déterminer si Israël agit avec une « intention génocidaire » à Gaza . L’Afrique du Sud a porté plainte contre Israël, ses représentants faisant valoir que les paroles des dirigeants israéliens signifiaient une intention génocidaire et que des actes systémiques de génocide avaient été perpétrés. Les représentants d’Israël ont nié ces allégations , affirmant que le pays ne cherchait pas à détruire un peuple mais à protéger son propre peuple. Ils ont également fait valoir qu’il y avait un manque de preuves d’une « intention génocidaire ».

Parmi les quatre principaux groupes d’âge des adultes – moins de 30 ans, 30 à 44 ans, 45 à 64 ans et 65 ans et plus – les Américains entre 30 et 44 ans sont les moins susceptibles de dire que ce qui arrive actuellement au peuple juif en Israël est un génocide (26 %). Au sein de chacun des trois groupes d’âge les plus âgés et les plus jeunes, au moins 42 % déclarent qu’il s’agit d’un génocide.

Parmi les adultes de moins de 30 ans, la majorité (55 %) déclare que ce qui arrive aux Arabes dans la bande de Gaza est un génocide. Cette opinion est partagée par des proportions beaucoup plus faibles de groupes d’âge plus âgés : 33 % des 30 à 44 ans, 26 % des 45 à 64 ans et 27 % des personnes de 65 ans et plus.