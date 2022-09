La star du football Lionel Messi a partagé un message pour la légende du tennis Roger Federer après l’annonce de sa retraite. Le Suisse a publié un message sur les réseaux sociaux jeudi 15 septembre annonçant sa retraite du sport alors qu’il déclarait que ses blessures et son problème de genou l’avaient forcé à faire appel à sa carrière historique.

Le vainqueur de 41 ans est hors de combat depuis une défaite en quart de finale à Wimbledon en 2021, après quoi il a subi sa troisième opération au genou en 18 mois.

Messi a publié une photo du vainqueur du Grand Chelem à 20 reprises et a écrit : « Un génie, unique dans l’histoire du tennis et un exemple pour tout athlète. Le meilleur dans votre nouvelle étape, vous nous manquerez sur le court pour nous faire plaisir, @rogerfederer”

Federer a partagé un message et une vidéo sur son Twitter et Instagram, disant : “C’est une décision douce-amère, parce que je vais manquer tout ce que la tournée m’a donné. Mais en même temps, il y a beaucoup à célébrer. Je me considère comme l’une des personnes les plus chanceuses de la planète.

“On m’a donné un talent spécial pour jouer au tennis et je l’ai fait à un niveau que je n’aurais jamais imaginé, pendant bien plus longtemps que je n’aurais jamais cru possible”, a ajouté le Suisse.

Ses opérations au genou ont définitivement fait des ravages sur Federer, mais la légende suisse sera à nouveau vue en action à la Laver Cup la semaine prochaine à Londres. Ce sera le dernier tournoi compétitif de sa carrière.

Au moment où Federer a annoncé sa retraite, un certain nombre de personnalités sportives du monde entier ont exprimé leurs souhaits pour lui sur les réseaux sociaux. Outre Messi, d’autres footballeurs ont également partagé leurs souvenirs avec le grand tennis et lui ont souhaité le meilleur pour le voyage à venir. Le footballeur allemand Jerome Boateng s’est également rendu sur Twitter et l’a appelé la définition d’un GOAT (Greatest Of All Times).

Jérôme a déclaré: «Merci pour tous les moments et souvenirs et ce que vous avez fait pour le tennis au cours des deux dernières décennies et plus. Une autre définition de GOAT. Au plaisir de vous voir une dernière fois @LaverCup @rogerfederer”

Federer a remporté son premier Grand Chelem en 2003 avec le prestigieux titre de Wimbledon et n’a pas regardé en arrière après cela et a remporté six titres de l’Open d’Australie, un Open de France, huit Wimbledon et cinq titres de l’US Open.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici