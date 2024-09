Un génie fou a installé ChatGPT sur une calculatrice graphique TI-84

Samedi, un créateur YouTube appelé ChromaLock a publié une vidéo détaillant comment il a modifié une calculatrice graphique Texas Instruments TI-84 pour se connecter à Internet et accéder à OpenAI ChatGPTce qui pourrait permettre aux étudiants de tricher aux examens. La vidéo, intitulée « J’ai fabriqué le dispositif de triche ultime », montre une modification matérielle personnalisée qui permet aux utilisateurs de la calculatrice graphique de saisir des problèmes envoyés à ChatGPT à l’aide du clavier et de recevoir des réponses en direct sur l’écran.

ChromaLock a commencé par explorer le port de liaison de la calculatrice, généralement utilisé pour transférer des programmes éducatifs entre les appareils. Il a ensuite conçu une carte de circuit imprimé personnalisée qu’il appelle « TI-32 » et qui intègre un minuscule microcontrôleur compatible Wi-Fi, le Seed Studio ESP32-C3 (qui coûte environ 5 $), ainsi que d’autres composants pour s’interfacer avec les systèmes de la calculatrice.

Il convient de noter que le hack TI-32 n’est pas un projet commercial. Reproduire le travail de ChromaLock impliquerait l’achat d’une calculatrice TI-84, d’un microcontrôleur ESP32-C3 de Seed Studio et de divers composants électroniques, ainsi que la fabrication d’un PCB personnalisé basé sur la conception de ChromaLock, qui est disponible en ligne.

Le créateur explique avoir rencontré plusieurs difficultés techniques lors du développement, notamment des incompatibilités de tension et des problèmes d’intégrité du signal. Après avoir développé plusieurs versions, ChromaLock a réussi à installer la carte personnalisée dans le boîtier de la calculatrice sans aucun signe visible de modification de l’extérieur.

Pour accompagner le matériel, ChromaLock a développé un logiciel personnalisé pour le microcontrôleur et le calculateur, qui est disponible source ouverte sur GitHub. Le système simule une autre TI-84, permettant aux utilisateurs d’utiliser les commandes « send » et « get » intégrées à la calculatrice pour transférer des fichiers. Cela permet à un utilisateur de télécharger facilement un programme de lancement qui donne accès à diverses « applets » conçues pour la triche.

L’une des applets est une interface ChatGPT qui pourrait être très utile pour répondre à des questions courtes, mais elle présente un inconvénient : elle est lente et difficile à saisir dans de longues questions alphanumériques sur le clavier limité.

Au-delà de l’interface ChatGPT, l’appareil propose plusieurs autres outils de triche. Un navigateur d’images permet aux utilisateurs d’accéder à des aides visuelles préparées à l’avance et stockées sur le serveur central. La fonction de navigateur d’applications permet aux étudiants de télécharger non seulement des jeux pour se divertir après l’examen, mais aussi des aide-mémoires textuels déguisés en code source de programme. ChromaLock a même fait allusion à une future vidéo discutant d’une fonction d’appareil photo, bien que les détails soient rares dans la démo actuelle.

ChromaLock affirme que son nouvel appareil peut contourner les mesures anti-triche courantes. Le programme de lancement peut être téléchargé à la demande, évitant ainsi la détection si un enseignant inspecte ou efface la mémoire de la calculatrice avant un test. La modification peut également soi-disant faire sortir les calculatrices de leur état normal. Mode testun état de verrouillage utilisé pour empêcher la tricherie.

Bien que la vidéo présente le projet comme une prouesse technique, consulter ChatGPT pendant un test sur votre calculatrice représente presque certainement une violation éthique et/ou une forme de malhonnêteté académique qui pourrait vous causer de sérieux ennuis dans la plupart des écoles. Alors, avancez prudemment, étudiez dur et n’oubliez pas de mange tes Wheaties.

Cette histoire a été initialement publiée sur Ars Technica.