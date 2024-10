Un génie a construit une corvette électrique en collant la carrosserie sur un cadre BMW i3

Hier, lors du chef-d’œuvre qu’était le Galpin Car Show, quelqu’un a apporté une conversion de véhicule électrique si brillante que j’avais presque besoin d’un sac en papier pour contrôler ma respiration. Il s’agissait d’une Corvette de première génération qui avait été collé et également boulonné au cadre d’une BMW i3. Bien que je n’aie pas beaucoup de détails montrant exactement comment cela a été réalisé, voici juste un aperçu rapide de cette incroyable machine.

Ce qui est cool à propos de la BMW i3 et que beaucoup de gens ne réalisent pas, c’est que, contrairement à presque toutes les petites voitures modernes, il s’agit techniquement d’une conception de carrosserie sur châssis. La carrosserie est un « module de vie » en fibre de carbone ridiculement léger que vous et moi pourrions facilement transporter, les panneaux de carrosserie sont des pièces en plastique qui s’enclenchent simplement sur cette carrosserie en carbone, et en dessous, tenant le groupe motopropulseur, la suspension et la batterie, se trouve un « Module d’entraînement » en aluminium qui comprend des pièces moulées assez importantes.

Il s’agit essentiellement d’un « cadre », et c’est tout un chef-d’œuvre, comme je l’ai mentionné bien trop souvent. Jetez un oeil :

En ce qui concerne les conversions EV, la plate-forme BMW i3 n’est pas couramment utilisée, et je ne sais pas vraiment pourquoi. Je parie que beaucoup de gens pensent qu’il serait idiot d’utiliser uniquement le module d’entraînement alors que la véritable pièce de résistance était le module de vie en fibre de carbone. Mais il arrive souvent que les i3 se retrouvent dans des épaves qui fissurent la fibre de carbone, totalisant ainsi le véhicule – en partie parce que les BMW i3 viennent tout juste de devenir si bon marché.

Trouver un i3 totalisé sur Copart est assez simple ; et avec une version mentholée de ces voitures vendues à moins de 10 000 $, vous savez que le total des voitures coûte quelques centimes :

Je suis donc surpris de ne pas voir davantage de BMW i3 utilisées comme voitures donatrices pour les conversions de véhicules électriques. Un excellent candidat, comme je l’ai appris au Galpin Car Show, est la Chevrolet Corvette de première génération, dont l’empattement est à moins d’un pouce de celui de la i3.

Un Californien entreprenant, illustré ci-dessous, montrant tout ce qui se cache normalement sous le capot de l’i3 (système de refroidissement/composants CVC, ainsi que la batterie de 12 volts, le système de freinage, l’électronique de puissance, etc.) :

À l’arrière, sous le couvercle du coffre se trouvent le moteur électrique et le prolongateur d’autonomie essence :

Voici Huibert utilisant ses yeux pour créer un modèle CAO 3D dans son cerveau :

Découvrez les pneus skinny d’origine :

Si vous regardez attentivement les roues, vous verrez un capuchon central Chevrolet :

Ce que j’ai trouvé le plus intéressant, c’est la cabine. Cette Corvette de génération 1 particulière ressemblait à une sorte de machine de rechange inspirée de la course, avec juste de la place pour un seul conducteur. Remarquablement, presque toutes les commandes de l’habitacle des i3 ont été placées d’une manière ou d’une autre dans ce petit espace. Vous pouvez voir le petit écran du groupe de jauges devant le volant :

L’ensemble de l’unité CVC/radio est éteint à droite du conducteur :

Et entre les deux se trouvent le levier de vitesses et le contrôleur iDrive :

Cela ressemble à une vieille Corvette à l’extérieur, mais c’est une i3 en dessous, et – selon le propriétaire, qui m’a dit qu’il avait essentiellement collé la carrosserie sur la voiture en utilisant la propre colle de BMW, ce qui a apparemment coûté un bras et une jambe – le problème est que rapide.

Et avec le prolongateur d’autonomie, je parie que c’est assez pratique, car le donateur était une voiture 2020, qui parcourt normalement environ 150 miles avec la batterie et 75 miles avec le générateur de gaz.

C’était facilement une voiture top 10 pour moi au Salon automobile de Galpin, et cela en dit long, car le salon était absolument dingue. Nous en reparlerons bientôt.