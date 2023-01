Un généticien de haut niveau prévient que le Royaume-Uni se lance dans une expérience qui pourrait “causer de grands dommages”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Un généticien de haut niveau a averti que le projet du gouvernement britannique d’assouplir la réglementation concernant les animaux et les plantes élevés avec précision est une “expérience massive” qui pourrait “causer de grands dommages” à la planète.

Le célèbre diffuseur et expert en fertilité, Lord Winston, a déclaré au Parlement qu’il était “très préoccupé” par le fait que l’utilisation de cette technologie pourrait avoir des conséquences imprévues alors que le projet de loi franchissait l’étape du rapport à la Chambre des lords.

Il a déclaré: «Chaque élément de technologie que les humains ont jamais produit a un inconvénient auquel nous ne nous attendons pas et que nous ne reconnaissons pas et ne prévoyons pas à l’époque.

“Et je dirais que c’est l’un de ces exemples de technologie que nous avons le devoir, en tant que chambre au Parlement, d’examiner très attentivement et je ne suis pas sûr que nous l’ayons déjà fait.”

Il a ajouté : « À mon avis, nous nous lançons dans une expérience massive, qui pourrait avoir des répercussions mondiales.

“Lorsque nous commençons à introduire des animaux d’un manque particulier de diversité – ou même de diversité ou dans différentes espèces ou différentes zones – nous n’avons pas de données appropriées que nous pouvons vraiment analyser pour nous assurer que nous [are not] faire des choses qui sont soit nocives pour la planète, nocives pour l’environnement, nocives pour la santé humaine, nocives pour les micro-organismes et les virus, ou peut-être promouvant les virus d’ailleurs.

L’élevage de précision décrit une gamme de technologies, telles que l’édition de gènes, qui permet d’éditer l’ADN plus précisément que les méthodes d’élevage traditionnelles.

Elle est différente de la modification génétique en ce qu’elle modifie les caractéristiques d’une plante ou d’un animal en supprimant, en échangeant ou en répétant des gènes déjà présents dans la population de cette espèce, plutôt qu’en en introduisant de nouveaux, et aurait donc pu se produire naturellement ou être produite par des méthodes traditionnelles. .

Lord Winston a souligné les inquiétudes concernant l’impact de l’épigénétique, où l’expression d’un gène est influencée par son environnement, et le fait que les gènes peuvent être influencés par d’autres gènes qui les entourent, arguant que la recherche à ce sujet est “très très loin d’être absolument dégager”.

Il a déclaré: “Lorsque nous commençons à nous mêler de choses, nous ne trouvons pas nécessairement que les choses sont tout à fait ce à quoi nous nous attendons – et parfois, très nettement différentes.”

Le projet de loi sur la technologie génétique (élevage de précision) vise à supprimer les mesures de l’UE empêchant le développement et la commercialisation d’animaux élevés avec précision.

Malgré les inquiétudes de ses pairs, le projet de loi a passé l’étape du rapport à la Chambre des Lords sans amendement.

La prudence de Lord Winston est venue alors que le ministre du Defra, Lord Benyon, a déclaré que le gouvernement prévoyait de commencer le nouveau règlement en utilisant un processus progressif, où certaines espèces seront introduites en premier, à savoir celles utilisées dans l’agriculture et l’aquaculture.

Il a ajouté qu’il est peu probable que des animaux élevés avec précision apparaissent sur le marché britannique avant la prochaine décennie.

Lord Benyon a déclaré: «Je veux m’engager sur le sol de cette maison que nous adopterons une approche progressive pour commencer la mesure de ce projet de loi concernant les animaux.

«Nous commencerons les mesures de ce projet de loi uniquement pour un groupe sélectionné d’espèces animales dans un premier temps, avant de commencer ces mesures par rapport à d’autres espèces.

“Par exemple, dans la première phase, il s’agira probablement d’animaux généralement utilisés dans l’agriculture ou l’aquaculture.”

Il a ajouté: «La réglementation sur le démarrage des usines serait présentée en 2024, mais je ne prévois pas, à moins que la science n’évolue à un rythme particulièrement rapide, que les usines soient prêtes à être commercialisées pendant 4 à 5 ans à compter de la sanction royale.

“Les animaux, je suppose, seraient 2-3 ans après cela.”

Défendant l’action du gouvernement, il a déclaré: “Pour moi, il s’agit de regarder des cultures que je vois frire dans des vagues de chaleur que nous n’avons jamais eues quand j’étais plus jeune, il s’agit de parler aux agriculteurs qui ont du bétail Belgium Blue qui ne peut donner naissance à des veaux par césarienne, parce qu’ils ont été élevés selon des méthodes d’élevage traditionnelles d’une manière qui rend impossible le vêlage naturel.

“Et il s’agit de corriger certaines de ces aberrations qui ont existé, et l’opportunité – nous pouvons nous lier avec les aspects négatifs à ce sujet – mais les opportunités de cette législation, ce qu’elle offre pour le bien-être des animaux et pour s’attaquer à des problèmes comme le changement climatique, sont immense.”

Le gouvernement a vu une tentative de frontbench travailliste d’obtenir un cadre pour leur approche progressive sur le visage du projet de loi.

La Chambre des lords a voté par 206 voix contre 192, à la majorité de 14, pour rejeter un amendement de l’ancienne ministre fantôme travailliste du Defra, la baronne Hayman d’Ullock, qui proposait un ensemble de conditions et un calendrier.

Le gouvernement a par la suite rejeté une offre de ses pairs pour garantir des protections de bien-être plus solides autour de l’élevage de précision chez les animaux.

La Chambre des Lords a rejeté par 193 voix contre 173, majorité 20, une demande de garanties supplémentaires dans le processus d’autorisation.

Faisant pression pour des protections supplémentaires, la baronne Jones de Whitchurch a déclaré: “Dans l’état actuel du projet de loi, il reste trop de chance.”

La baronne libérale démocrate Bakewell de Hardington Mandeville a déclaré: “Tel est l’intérêt de ce projet de loi et les conséquences qui en découlent que nous pensons qu’une approche de la ceinture et des bretelles est nécessaire.”

Mais en réponse, Lord Benyon a déclaré: “La législation existante sur le bien-être des animaux est en place et ce projet de loi est destiné à fonctionner parallèlement à cela pour permettre une innovation responsable.”

Il a ajouté: «Je pense que vous pouvez exagérer la prudence dans ces circonstances et vous pouvez obstruer le système.

“Le projet de loi décrit déjà un cadre réglementaire pour protéger le bien-être des animaux qui va au-delà des exigences existantes dans l’élevage traditionnel.”

Un amendement dirigé par les libéraux démocrates, également lié au bien-être animal, a été rejeté par ses pairs.

Les Lords ont voté 176 contre 161, majorité 15 en faveur du gouvernement.