Le commandant en chef du pays affirme qu’il devrait permettre au bloc d’utiliser son territoire comme bon lui semble

La Suède ne devrait pas «établir des réservations à un stade précoce» avant même de rejoindre l’Otan, le commandant suprême des forces armées Micael Byden a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse mardi. Byden a recommandé au gouvernement de ne présenter aucune objection si le bloc militaire dirigé par les États-Unis cherchait à placer des armes ou des bases nucléaires sur le sol suédois.

Le commandant en chef a révélé que les forces armées prévoyaient de plus que doubler le nombre de conscrits à 50 000 d’ici 2035. Stockholm atteindra les dépenses requises de l’OTAN de 2 % du PIB pour la défense d’ici 2026, plus tôt qu’on ne le pensait auparavant, grâce à un faible monnaie et des coûts plus élevés de l’équipement militaire, a-t-il ajouté.

Les conseils de Byden contre la limitation de l’accès du bloc aux ressources de son pays faisaient écho aux propos de la Première ministre finlandaise Sanna Marin, qui a noté lors de la même conférence de presse qu’elle ne voulait pas «fermer toutes les portes» à l’alliance. Il ne devrait pas y avoir “toutes les conditions préalables» à l’adhésion à l’OTAN, a-t-elle dit.

L’homologue suédois de Marin, Ulf Kristersson, a exprimé des opinions similaires, suggérant que les deux nations nordiques “devrait tirer exactement les mêmes conclusions” et “embrasse» tout ce que le bloc militaire exige d’eux.

Stockholm et Helsinki ont demandé à rejoindre l’OTAN en mai, citant l’opération militaire russe en Ukraine comme raison de cette décision. Alors que 28 des 30 membres du bloc ont approuvé leur candidature, la Turquie et la Hongrie ne l’ont pas encore fait.

Le mois dernier, le président turc Recep Tayyip Erdogan, lors d’une conférence de presse à Prague, a déclaré que «La Finlande n’est pas un pays où les terroristes errent librement», mais la Suède est «un endroit où la terreur sévit.”

La Finlande a envoyé une délégation en Turquie fin octobre, selon l’agence de presse turque Anadolu, qui a révélé que les pourparlers portaient sur l’extradition de militants kurdes, une préoccupation majeure pour Ankara.

Commentant l’adhésion potentielle de la Finlande et de la Suède à l’OTAN, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a averti en juin que cette décision aggraverait encore les tensions entre Moscou et l’Occident.