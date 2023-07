Un général russe serait détenu à la suite de la mutinerie de Wagner, selon des sources de l’AP

Par TARA COPP et NOMAAN MERCHANT (Associated Press)

WASHINGTON (AP) – Le général Sergei Surovikin, commandant adjoint du groupe des forces russes combattant en Ukraine, aurait été arrêté quelques jours après que des mercenaires ont organisé une révolte à l’intérieur de la Russie, ont déclaré jeudi à l’Associated Press deux personnes proches du dossier. , citant des évaluations des services de renseignement américains et ukrainiens.

Les gens ont parlé sous le couvert de l’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à discuter publiquement de la question.

Il n’est pas clair si Surovikin fait face à des accusations ou où il est détenu, reflétant le monde opaque de la politique du Kremlin et l’incertitude après la révolte.

Mais sa détention signalée survient quelques jours après que les mercenaires du groupe Wagner ont pris le contrôle du quartier général militaire de la ville russe de Rostov-sur-le-Don et se dirigeaient vers Moscou dans ce qui semble avoir été une insurrection avortée.

Le chef de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a parlé positivement de Surovikin tout en critiquant l’état-major militaire du pays et a suggéré qu’il soit nommé chef d’état-major général pour remplacer le général Valery Gerasimov. Le New York Times a rapporté cette semaine que les responsables américains pensaient que Surovikin était au courant du plan de Prigozhin pour organiser la révolte.

La Maison Blanche et le Kremlin ont refusé de commenter.

Surovikin, qui entretient des liens de longue date avec Prigozhin, n’a pas été revu depuis le début de la rébellion lorsqu’il a publié une vidéo appelant à y mettre fin.

Un blogueur militaire russe, le Moscow Times et le Financial Times ont rapporté que Surovikin, qui est également le commandant de l’armée de l’air russe, a été arrêté.

Il y a eu d’intenses spéculations sur le fait que certains officiers supérieurs de l’armée pourraient avoir été de connivence avec Prigozhin et pourraient maintenant être punis pour la mutinerie qui a brièvement envoyé une marche pratiquement incontestée vers Moscou que Poutine a qualifiée de trahison et de « coup de poignard dans le dos ».

Alexei Venediktov, ancien chef d’Ekho Moskvy, une station de radio indépendante de premier plan qui a été fermée par les autorités après l’invasion de l’Ukraine par Moscou, a déclaré que Surovikin et ses proches lieutenants n’avaient pas été en contact avec leurs familles depuis trois jours, mais se sont abstenus de dire qu’il était détenu.

Une autre chaîne de messagerie militaire de premier plan, Rybar, qui est dirigée par un ancien attaché de presse du ministère de la Défense, a signalé qu’une purge dans les rangs était en cours alors que les autorités examinaient les allégations selon lesquelles certains auraient pu se ranger du côté de Prigozhin.

Surovikin est lié à Prigozhin depuis que tous deux étaient actifs en Syrie, où la Russie mène une action militaire depuis 2015 pour renforcer le gouvernement du président syrien Bashar Assad et l’aider à récupérer du territoire après une guerre civile dévastatrice.

Alors que Prigozhin avait lancé des insultes pleines de jurons à Choïgou et au chef d’état-major général Valery Gerasimov avant la mutinerie de la semaine dernière au cours de laquelle il avait exigé leur éviction, il a continuellement fait l’éloge de Surovikin et a suggéré de le nommer pour remplacer Gerasimov. Lorsque la rébellion a commencé, cependant, Surovikin a enregistré une vidéo appelant à l’arrêt de la mutinerie.

Plus tôt cette semaine, le New York Times a rapporté que les responsables américains pensaient que Surovikin était au courant de la mutinerie. Interrogé sur ce rapport, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, l’a ignoré dans le cadre de « spéculations et commérages ».

Jeudi, Peskov a refusé de dire si Surovikin avait été arrêté.

Interrogé par l’AP si le président fait toujours confiance à Surovikin, il a répondu que Poutine travaille avec le ministre de la Défense et le chef d’état-major général et a renvoyé les questions sur les officiers au ministère de la Défense. Il a également renvoyé toutes les autres questions sur Surovikin et son statut au ministère.

Quant à savoir si Poutine considère qu’il est nécessaire de révoquer les responsables militaires qui avaient eu des liens avec Prigozhin, Peskov a déclaré que « la question n’est pas ma prérogative, et je n’ai rien à dire à ce sujet ».

Surovikin, chauve et à l’allure féroce, surnommé « le général Armageddon » par les médias occidentaux pour ses tactiques brutales en Syrie et en Ukraine, a été crédité d’avoir renforcé les défenses russes après le retrait de Moscou de vastes zones du territoire ukrainien l’automne dernier au milieu d’une contre-offensive rapide par Kiev.

Nommé par Poutine à l’automne pour diriger les forces russes en Ukraine, Surovikin a présidé la campagne de bombardements qui visait les centrales électriques ukrainiennes et d’autres infrastructures vitales, mais n’a pas réussi à couper l’alimentation électrique.

En janvier, Poutine l’a remplacé par Gerasimov, mettant le chef d’état-major général en charge de la bataille russe en Ukraine. Surovikin a été rétrogradé au poste d’adjoint de Gerasimov.

Le sort de Gerasimov n’est pas clair non plus après la mutinerie avortée. Alors que Choïgou s’est présenté à plusieurs événements auxquels Poutine a assisté, Gerasimov était mystérieusement absent.

Si une purge est effectivement en cours, elle pourrait déstabiliser la chaîne de commandement militaire et éroder le moral des troupes au début de la dernière contre-offensive de l’Ukraine et offrir à Kiev une chance de récupérer plus de terrain.