Le général Andreï Mordvichev a fait allusion aux projets futurs de son président Un haut commandant russe a a admis que la guerre en Ukraine est « un tremplin » pour le reste de l’Europe de l’Est. Le général Andreï Mordvichev a fait allusion aux projets futurs de Vladimir Poutine d’étendre la ligne de front, déclenchant la sonnette d’alarme en Pologne, en Moldavie et en Géorgie, qui craignent depuis longtemps une telle escalade. Dans une interview enregistrée fin juillet, il a suggéré que l’invasion de l’Ukraine n’était « que le début » des ambitions impérialistes et militaires de la Russie. Mordvichev, qui a été promu commandant de la Région militaire Centre et du Groupement central des forces russes en Ukraine, a été interrogé sur la durée des combats. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web.

vidéo « Il reste encore beaucoup de temps. Cela n’a aucun sens de parler d’une période précise», a-t-il déclaré. « Si nous parlons de l’Europe de l’Est, ce qui sera nécessaire, bien sûr, cela prendra plus de temps. » Poutine a déjà publiquement félicité Mordvichev, indiquant qu’il pourrait avoir plus de faveurs que d’autres commandants de district militaire, selon un rapport du Institut pour l’étude de la guerre. Il a été suggéré que le président lui aurait probablement accordé une promotion en guise de récompense pour « sa loyauté et son obéissance », plutôt que pour reconnaître sa « performance sur le champ de bataille ». Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président russe Vladimir Poutine (Photo : Reuters) Mordvichev a également suggéré à tort que la contre-offensive ukrainienne serait terminée d’ici la fin août. Même si les progrès ont été plus lents que beaucoup l’espéraient depuis le début du mois de juin, l’Ukraine a progressé dans les principales zones occupées. Faisant d’autres prédictions, Mordvichev a déclaré : « L’Ukraine n’accomplira pas grand-chose cet hiver. Au printemps, je pense que tout sera fini. « La question est que nous devrons réagir à leur offensive à un moment donné. Nous devons libérer nos terres. Cela doit être fait et nous devrons le faire. Plus: Guerre Russie-Ukraine

Ses commentaires ont refait surface lorsque des experts en sécurité ont averti que Poutine se préparait à réapprovisionner son arsenal militaire dans le cadre d'un accord d'armement avec la Corée du Nord. Une rencontre entre Kim Jong-un et son homologue s'est terminée mercredi, le guide suprême s'engageant à soutenir le « juste combat » de la Russie. Ivan Stupak, un ancien officier des services de sécurité ukrainiens, a déclaré à Metro que la Russie recherchait des armes de l'ère soviétique pour lancer sa propre offensive dans l'Est. Sur la liste figurent des projectiles pour le BM-21 Grad, un lance-roquettes multiple automoteur de 122 mm conçu en Union soviétique ; obus pour artillerie et chars; cartouches pour armes d'assaut et mines de mortier.

