Un général israélien prêt à mener la charge contre le Hezbollah

RAMLE, Israël (AP) – Dans son rôle qui vient de s’achever à la tête du commandement du front intérieur de l’armée israélienne, le major-général Ori Gordin était chargé de renforcer un réseau de systèmes d’alerte précoce et d’abris en cas d’attaques à la roquette. C’était peut-être la préparation idéale pour sa nouvelle affectation.

Gordin est sur le point de prendre bientôt le contrôle du Commandement du Nord, le plaçant à l’avant-garde des efforts d’Israël pour contenir le Hezbollah. À une époque de tensions accrues, le groupe militant libanais posséderait des dizaines de milliers de roquettes et de missiles capables de frapper n’importe où en Israël, éclipsant toute menace posée par les groupes militants palestiniens à Gaza qui ont combattu Israël ces dernières années.

Pour Gordin, le lien est clair : son nouveau rôle sera de maintenir le Hezbollah loin de son ancien et de s’assurer que tout futur combat « n’atteindra pas le front civil ».

Dans une interview avec l’Associated Press, Gordin a déclaré qu’il n’y avait « aucun doute » qu’Israël reste la partie la plus puissante. Mais il a dit que le Hezbollah est néanmoins un ennemi puissant.

« Cela peut faire des dégâts importants. Je dois le dire », a-t-il déclaré.

Le Commandement du Nord est considéré comme l’une des affectations les plus prestigieuses – et les plus difficiles – de l’armée israélienne. Cela comprend non seulement la frontière tendue avec le Liban, mais aussi un éventail de forces iraniennes et soutenues par l’Iran dans la Syrie voisine. Le Hezbollah soutenu par l’Iran, qui a récemment célébré le 40e anniversaire de sa création, est au cœur de ces menaces.

Gordin, un ancien commando et diplômé de Harvard avec la carrure d’un secondeur de football, prend le poste à un moment difficile.

Depuis des mois, le Hezbollah menace de frapper les plates-formes de gaz naturel israéliennes en mer Méditerranée alors qu’Israël et le gouvernement libanais mènent des négociations sous l’égide des États-Unis sur leur frontière maritime contestée. En juillet, Israël a abattu trois drones de reconnaissance lancés par le Hezbollah vers le champ gazier.

Lors de la guerre de 2006, le Hezbollah a mené Israël à une impasse en un mois de combats qui s’est terminé par un cessez-le-feu de l’ONU.

Les souvenirs amers de ces combats ont rendu les deux camps réticents à déclencher une nouvelle guerre. La crise politique et économique du Liban pourrait également dissuader le Hezbollah.

Pourtant, les tensions récentes ont suscité des inquiétudes en Israël quant à la reprise des combats. L’armée israélienne a investi de grosses sommes dans la préparation de ce scénario.

Gordin a décrit l’arsenal du Hezbollah, dont on pense maintenant qu’il comprend des missiles sophistiqués à guidage de précision, comme difficile à comprendre.

Là où les militants de Gaza peuvent désormais lancer quelque 400 roquettes par jour sur Israël lors de violents combats, il a déclaré que le Hezbollah serait capable de tirer 10 fois plus.

Même avec les défenses aériennes d’Israël interceptant plus de 90% des tirs entrants, l’armée israélienne estime que jusqu’à 7 000 roquettes frapperaient les zones bâties dans une future guerre s’étendant sur plusieurs semaines. L’armée ne rend pas publiques ses estimations de victimes, mais ces projections indiquent que des centaines, voire des milliers de personnes pourraient potentiellement être blessées.

C’est là que le Home Front Command entre en jeu.

Fondé à la suite des attaques de missiles Scud irakiens contre Israël pendant la guerre du Golfe de 1991, le Commandement du front intérieur sert de force de défense civile à Israël. Il aide à maintenir le réseau national d’abris anti-bombes et de sirènes anti-aériennes et est formé pour aider les civils pendant les guerres et les catastrophes naturelles. Sous le commandement de Gordin, il a également joué un rôle clé lors de la pandémie de coronavirus grâce à un programme de recherche des contacts à grande échelle.

Au cours d’une flambée de trois jours au début du mois d’août, le groupe militant du Jihad islamique de Gaza a tiré plus de 1 000 roquettes sur Israël. Mais il n’y a eu ni mort ni blessé grave du côté israélien. Quelque 49 Palestiniens, dont au moins 12 militants, ont été tués.

Gordin a déclaré que le système de défense anti-roquettes Iron Dome a joué un rôle clé dans la minimisation des pertes israéliennes. Il a également noté que le groupe militant le plus puissant du Hamas est resté sur la touche. Mais il a déclaré que les progrès du Home Front Command étaient essentiels pour assurer la sécurité des personnes.

Ces dernières années, Israël a considérablement amélioré sa capacité à détecter les lancements de roquettes et à prédire où ils atterriront avec une grande précision, comme un quartier spécifique d’une grande ville.

Il a également développé une application de téléphonie mobile populaire qui alerte les utilisateurs des tirs de roquettes entrants en fonction de leur emplacement. Gordin a déclaré que l’application fonctionne partout, y compris dans les zones périphériques qui n’ont pas de sirènes.

Il a également déclaré que la crise du coronavirus avait ironiquement renforcé son commandement en augmentant la coopération de l’armée avec les autorités locales.

Son centre de commandement est désormais un centre d’échange d’informations glanées à la fois auprès de l’armée et des autorités locales. Une banque de grands écrans suit les lancements de fusées, les interceptions et les atterrissages en temps réel. Un clic sur un bouton peut afficher les emplacements de chaque voiture de police, ambulance ou camion de pompiers dans le pays, ainsi que des cartes Waze montrant les modèles de trafic à l’échelle nationale.

Gordin a déclaré que ce système intégré fournit un outil puissant aux autorités pour coordonner leur travail et communiquer avec le public.

“Vous ne pouvez pas mener une guerre sans la coopération des habitants qui vivent dans la même zone”, a-t-il déclaré. “Toutes ces choses dépendent de notre capacité à coopérer avec la population civile.”

Josef Federman, Associated Press