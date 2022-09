Un général israélien prêt à mener la charge contre le Hezbollah

Le Commandement du Nord est considéré comme l’une des affectations les plus prestigieuses – et les plus difficiles – de l’armée israélienne. Cela comprend non seulement la frontière tendue avec le Liban, mais aussi un éventail de forces iraniennes et soutenues par l’Iran dans la Syrie voisine. Le Hezbollah soutenu par l’Iran, qui a récemment célébré le 40e anniversaire de sa création, est au cœur de ces menaces.