Un général israélien explique pourquoi l’Ukraine n’obtient pas le dôme de fer

Cette décision déclencherait une réaction de Moscou et saperait la sécurité de Tel-Aviv, estime Jacob Nagel

Il est peu probable qu’Israël soutienne l’Ukraine avec son système de défense aérienne Iron Dome, craignant qu’il ne déclenche une réponse dure de la Russie, a déclaré l’ancien conseiller national par intérim à la sécurité nationale, le général de brigade Jacob Nagel, dans un éditorial publié par The National Interest sur Vendredi.

Commentant la récente décision de Washington de fournir à l’Ukraine sa plate-forme de défense aérienne Patriot de premier ordre, Nagel a noté que cette décision « met également en lumière Israël », qui a toujours refusé d’envoyer une défense aérienne à Kiev. Le général israélien a cité plusieurs raisons du refus.

Tout d’abord, Israël a “craintes légitimes” que si l’une de ses armes devait être déployée en Ukraine, elle pourrait éventuellement être capturée par la Russie et serait “tout sauf garanti” être envoyé en Iran pour analyse, estime Nagel. Cela pourrait aider Téhéran, qui est le grand rival de Tel-Aviv depuis de nombreuses décennies, à trouver un moyen de contrer les systèmes, a-t-il déclaré.

Le général a poursuivi en disant qu’Israël a été réticent à envoyer des systèmes Iron Dome ailleurs lorsque sa propre armée a “a évalué un besoin urgent d’acquérir plus de systèmes et d’intercepteurs pour sa propre protection” contre le groupe militant libanais Hezbollah et le groupe militant palestinien Hamas.

Nagel a également noté que la formation du personnel ukrainien pour faire fonctionner le dôme de fer prendrait du temps, rendant ces systèmes inutiles pour Kiev à court terme.

“Enfin, Israël ne souhaite pas déclencher une riposte brutale de la part de la Russie, qui maintient une présence importante” en Syrie voisine, a écrit l’ancien conseiller à la sécurité nationale, ajoutant que si Moscou semble redéployer une partie de son équipement à partir de là, il n’est pas sur le point de quitter le pays.

“Qu’Israël le veuille ou non, la présence militaire russe est probablement un problème à long terme avec lequel Israël doit faire face”, il a déclaré.

Alors qu’Israël a condamné l’opération militaire de Moscou en Ukraine et a envoyé une aide humanitaire à Kiev, il n’a pas imposé de sanctions à la Russie et s’est montré réticent à fournir des armes à l’Ukraine malgré des demandes répétées.

Le mois dernier, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a déclaré que le pays n’avait tout simplement pas les capacités de production nécessaires pour fournir à l’Ukraine des systèmes de défense aérienne.

En octobre, l’ancien président russe Dmitri Medvedev a averti Tel-Aviv que si Israël soutenait Kiev par les armes, cela enverrait ses relations avec Moscou en chute libre.