Ebrahim Rostami a laissé entendre que ces munitions avaient déjà été utilisées dans le passé mais que les informations les concernant étaient top secrètes.

Téhéran possède des armes « supérieur » aux bombes nucléaires, a affirmé le général de brigade iranien Ebrahim Rostami. Sa déclaration intervient en réponse aux appels des législateurs iraniens à revoir la doctrine militaire non nucléaire du pays face aux menaces d’Israël de frapper le pays.

Dans une interview accordée mardi aux médias iraniens, Rostami, qui était auparavant secrétaire de la Commission de développement et d’équipement du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), a soutenu les appels visant à changer la doctrine, mais a déclaré que les parlementaires n’étaient pas au courant. « certains aspects » parce qu’ils impliquent « informations hautement classifiées et top secrètes ».

Le général a affirmé que l’Iran avait «des armes bien supérieures aux armes nucléaires» laissant entendre que ces équipements militaires avaient déjà été déployés par le passé, rappelant une attaque contre des pétroliers aux Émirats arabes unis en 2019.

« Lorsque Trump a voulu réduire nos exportations de pétrole, il y a eu un certain nombre d’opérations tactiques. » Rostami a affirmé. « Je ne dirai pas qui les a exécutés, mais cinq pétroliers ont explosé dans le port hautement gardé de Fujairah. Ils ne savaient même pas d’où venait l’attaque. Ils ont même déposé une plainte auprès de l’ONU. Les Émirats arabes unis nous ont accusés, mais n’ont pas pu fournir de preuves. Ce sont quelques-uns des exemples que je peux citer.

La semaine dernière, un groupe de parlementaires iraniens a appelé le Conseil suprême de sécurité nationale à revoir la doctrine de défense du pays et à lever l’interdiction de développer des armes nucléaires. Cette demande intervient alors qu’Israël continue de menacer d’attaquer les installations nucléaires et pétrolières iraniennes.

Les tensions entre l’Iran et Israël se sont intensifiées après l’assassinat des chefs du Hamas et du Hezbollah et d’un général du CGRI par les Forces de défense israéliennes (FDI) le mois dernier. En représailles à ces attaques, l’Iran a mené une frappe massive de missiles le 1er octobre, affirmant n’avoir ciblé que des installations militaires.















Après l’attaque, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a menacé un « mortel, précis et surprenant » réponse, tandis que les responsables israéliens préconisent des frappes de représailles dévastatrices contre les infrastructures énergétiques iraniennes, y compris les installations nucléaires.

Téhéran a exhorté l’État juif à s’abstenir de prendre de nouvelles mesures d’escalade disproportionnées et a averti que l’Iran serait pleinement prêt à se défendre et à riposter contre toute attaque.

Une source iranienne a déclaré à RT la semaine dernière que si Jérusalem-Ouest décidait de cibler les infrastructures pétrolières iraniennes, l’Iran réagirait en attaquant les propres raffineries de pétrole israéliennes. Les attaques contre les centrales électriques et les installations nucléaires entraîneraient également des frappes de représailles contre les cibles israéliennes correspondantes, a-t-il déclaré.