Un général de marine prend le commandement de l’Afrique et voit des défis

STUTTGART, Allemagne (AP) – Le général de marine Michael Langley a pris ses fonctions de commandant en chef des États-Unis pour l’Afrique mardi, à la tête des opérations militaires américaines sur un continent avec certains des groupes d’insurgés les plus actifs et les plus dangereux et une empreinte relativement faible du Pentagone.

Langley, qui est entré dans l’histoire samedi en devenant le premier Afro-Américain du Corps des Marines à être promu général quatre étoiles, a pris le commandement de l’US Africa Command lors d’une cérémonie à Kelley Barracks à Stuttgart, en Allemagne. Il est le deuxième Afro-Américain à diriger le commandement, qui compte environ 6 000 à 7 000 soldats à travers le continent.

S’exprimant lors de la cérémonie, le commandant sortant, le général d’armée Stephen Townsend, a noté les troupes et les ressources souvent limitées allouées au continent. « Il y a un nouveau défi chaque jour et nous n’avons pas de ressources pour relever ces défis. Nous devons donc réfléchir », a déclaré Townsend, qui prend sa retraite après 40 ans dans l’armée. « L’Amérique ne peut pas se permettre d’ignorer l’Afrique. Le continent est plein de potentiel mais il est aussi plein de défis et il se trouve à un carrefour historique.

Pendant des années, les guerres en Irak et en Afghanistan, les troubles au Moyen-Orient, l’accent mis sur une Chine de plus en plus combative et compétitive et la récente guerre en Ukraine ont dominé l’attention du Pentagone. Mais les groupes d’insurgés, y compris les militants d’al-Qaïda et de l’État islamique, fleurissent dans des espaces non gouvernés en Afrique, et al-Shabab continue d’être une menace importante en Somalie.

Plus tôt cette année, Townsend a averti le Congrès que les États-Unis « marchaient au mieux sur place » et « pourraient reculer » en Somalie, en raison de la décision de l’ancien président Donald Trump de retirer les quelque 700 soldats américains du pays lors de sa finale. jours au bureau. Sa décision a forcé les commandants à faire tourner de petites équipes de forces d’opérations spéciales et de personnel du renseignement dans le pays pendant de courtes périodes afin de fournir un soutien limité à l’armée nationale somalienne et à la mission là-bas.

Plus tôt ce printemps, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a autorisé le retour d’environ 400 soldats américains dans le pays assiégé.

Mardi, Austin a noté cette décision, affirmant que la présence militaire américaine persistante pour former et aider les forces somaliennes est cruciale alors que les attaques d’al-Shabab contre les civils deviennent de plus en plus meurtrières et effrontées.

Il a ajouté que le continent africain est “en première ligne de bon nombre des menaces les plus pressantes de ce siècle – de la migration de masse à l’insécurité alimentaire, du COVID-19 à la crise climatique, du battement de tambour de l’autocratie aux dangers du terrorisme”. Et il a déclaré que la Chine étendait son empreinte militaire là-bas, cherchant à construire des bases en Afrique et cherchant à « saper les relations des États-Unis avec les peuples, les gouvernements et les armées africains ».

Austin et le général de l’armée Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, ont souligné la nature historique de la nomination de Langley.

Le Marine, a déclaré Milley, “est le bon leader au bon moment avec les bonnes compétences pour diriger ce commandement”.

Et Austin, qui est le premier Afro-Américain à occuper le poste de chef du Pentagone, a déclaré que les jeunes Marines du monde entier regardaient Langley.

“Votre réalisation extraordinaire leur rappelle qu’ils appartiennent”, a déclaré Austin. “Et cela leur rappelle que l’armée américaine est profondément déterminée à faire des progrès, à faire tomber les barrières et à ouvrir grand ses bras à tous les Américains qualifiés qui entendent l’appel à servir leur pays.”

Langley, qui est né à Shreveport, en Louisiane, est diplômé de l’Université du Texas à Arlington et a été nommé sous-lieutenant dans les Marines en 1985. Son père était dans l’Air Force.

Il a dit au rassemblement que son père lui disait toujours de viser haut. Et maintenant, il a dit: «Je sais que j’ai beaucoup à faire. Nous avons beaucoup à faire, alors que nous regardons le continent africain et sa quête d’une sécurité et d’une stabilité adéquates.

Le Corps des Marines, qui remonte à 1775, n’a accepté d’hommes noirs dans ses rangs qu’en 1942, un revirement qui a suivi l’attaque de la base aérienne américaine de Pearl Harbor à Hawaï en 1941 et l’entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale.

Plus récemment, Langley était commandant de la Fleet Marine Force, de l’Atlantic and Marine Forces Command. Il a également commandé des troupes en Afghanistan.

Le général d’armée William “Kip” Ward, également afro-américain, a été le premier commandant du Commandement de l’Afrique lors de son lancement en 2007.

