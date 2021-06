Un général de marine est licencié après qu’un accident d’entraînement «évitable» au large de la Californie a fait neuf morts – The Sun

Un général de MARINE a été licencié après qu’un accident d’entraînement « évitable » au large des côtes californiennes a fait neuf morts.

L’accident d’entraînement à 70 miles au large des côtes de San Diego a été l’un des plus meurtriers pour les Marines ces dernières années. Les dirigeants ont déclaré que cela aurait pu être évité.

Le général de division Robert F. Castellvi a été limogé Crédit : Marines des États-Unis

Le commandant du Corps des Marines a rencontré personnellement le général de division Robert F. Castellvi – qui a été suspendu depuis avril de son poste d’inspecteur général du Corps des Marines.

Castellvi était l’ancien général commandant de la 1re division de marine.

Une enquête menée par la branche maritime a révélé que l’accident du 30 juillet au large de l’île de San Clemente avait été causé par une formation inadéquate, un entretien minable des véhicules d’assaut amphibies de 35 ans et un manque de jugement des commandants.

Il a déclaré que Castellvi « porte une certaine responsabilité ». Castellvi n’a pas pu être immédiatement contacté pour commenter.

Au cours d’un entraînement de routine le 30 juillet près de l’île de San Clemente, le véhicule d’assaut amphibie (AAV) dans lequel ils se trouvaient a commencé à prendre l’eau – avec 15 marines et un marin à bord.

Sept des Marines à bord ont été secourus et sont en vie tandis qu’un autre a été tué après le naufrage du véhicule vers 17h45.

Deux des Marines secourus sont dans un état critique au Scripps Memorial Hospital La Jolla tandis que les cinq autres sont de retour à bord de leurs navires, a déclaré le général David Berger.

Une recherche s’est poursuivie pour les sept Marines et un marin manquants restants – mais tragiquement, il a été déclaré qu’ils sont présumés morts.

Le MEF a révélé à l’époque que la « 15th Marine Expeditionary Unit (MEU), I Marine Expeditionary Force (MEF) et le Makin Island Amphibious Ready Group (ARG) » ont conclu leur recherche approfondie de 40 heures pour sept marines et un marin disparus. .

Le colonel Christopher Bronzi, commandant du 15e MEU, a déclaré dans un communiqué de presse : « C’est avec le cœur lourd que j’ai décidé de conclure l’effort de recherche et de sauvetage.

« Le dévouement indéfectible des Marines, des marins et des gardes-côtes à l’effort de sauvetage persistant a été formidable. »

Les recherches ont été interrompues car le MEU et le groupe amphibie de l’île de Makin (ARG) ont déterminé qu’il y avait « peu de probabilité d’un sauvetage réussi ».

Les AAV à chenilles de 30 tonnes sont des véhicules blindés de transport de troupes utilisés pour transporter les Marines d’un navire à l’autre Crédit : AP : Presse associée

L’entraînement à un assaut amphibie a pris une tournure tragique en Californie (stock image)

L’accident s’est produit au large de San Clemente, en Californie

La Marine Expeditionary Force est la principale organisation de combat du Corps des Marines

La 15e MEU est basée au centre de formation du Corps des Marines Camp Pendleton sur la côte ouest.

Tous sauf un des 15 militaires qui s’entraînaient dans le véhicule amphibie étaient des Marines, tandis que l’autre était un marin.

Les AAV chenillés de 30 tonnes sont des véhicules blindés de transport de troupes utilisés pour transporter les Marines du navire au rivage.

Plus de 1 000 milles marins carrés ont été fouillés par le Corps des Marines, la Marine et la Garde côtière.

« Nos pensées et nos prières ont été et continueront d’être avec les familles de nos Marines et de nos marins pendant cette période difficile », a déclaré Bronzi.

« Alors que nous nous tournons vers les opérations de récupération, nous continuerons notre recherche exhaustive de nos Marines et marins disparus. »