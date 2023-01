Un général de l’armée indienne déclare que la situation à la frontière avec la Chine est “imprévisible”

L’Inde et la Chine, les deux nations les plus peuplées du monde, qui ont toutes deux des ogives nucléaires, sont à couteaux tirés à propos d’un différend territorial dans la région orientale du Ladakh, à la frontière des deux pays.

“Je dirais que la situation est stable et sous contrôle, mais imprévisible”, a déclaré jeudi à la presse le chef d’état-major de l’armée indienne, le général Manoj Pande. “Nous avons des forces adéquates. Nous avons des réserves adéquates dans chacun de nos secteurs pour pouvoir faire face efficacement à toute situation ou éventualité.”

Tel que rapporté par l’Associated Press, Pande a fait ses commentaires après une impasse de près de 2 ans et demi entre des dizaines de milliers de soldats des deux pays.

Le chef de l’armée indienne a déclaré que les pays continuaient de parler aux niveaux diplomatique et militaire, mais que l’armée indienne maintenait un haut niveau de préparation.

Les deux parties ont eu un grave affrontement frontalier en 2020 lorsque 20 soldats indiens ont été tués et quatre soldats chinois sont morts à la suite de l’escarmouche.

L’Inde affirme que la Chine occupe 38 000 kilomètres carrés (15 000 miles carrés) de son territoire dans le plateau d’Aksai Chin, que l’Inde considère comme faisant partie du Ladakh, où se déroule la confrontation actuelle.

“Le danger que cela devient dépend de Pékin. L’Inde est actuellement dans une posture défensive, mais si la Chine attaque à nouveau et semble faible, l’Inde pourrait pousser son avantage”, Cleo Paskal, chercheur principal non résident à la Fondation pour la défense des démocraties se concentrant sur la région indo-pacifique, a déclaré à Fox News Digital.

Elle a poursuivi : “En outre, cette zone pourrait entrer en jeu lors d’une crise à Taïwan. Il convient de rappeler que l’attaque de la Chine en 1962 contre l’Inde a coïncidé presque exactement avec la crise des missiles de Cuba.”

“Dans le même temps, l’attaque de la Chine comportera probablement également des éléments de guerre asymétrique. Après l’impasse de 2020, le conflit s’est déplacé dans des arènes moins évidentes. L’Inde a interdit 59 applications chinoises, dont TikTok et WeChat, puis il y a eu une cyberattaque contre Mumbai. réseau électrique qui aurait été retracé jusqu’en Chine », a ajouté Paskal.

L’Inde affirme que tout changement unilatéral du statu quo frontalier par Pékin est inacceptable.

La ligne de contrôle réel sépare les territoires chinois et indiens du Ladakh à l’ouest jusqu’à l’État indien de l’Arunachal Pradesh, que la Chine revendique dans son intégralité. L’Inde et la Chine ont mené une guerre meurtrière à la frontière en 1962.

En décembre, Fox News Digital a rendu compte d’un violent affrontement entre soldats indiens et chinois sur les territoires, faisant des blessés des deux côtés.

Au moment de l’affrontement de décembre, un porte-parole de l’armée chinoise a accusé l’Inde d’avoir illégalement bloqué les gardes-frontières qui patrouillaient du côté de Pékin de la ligne de contrôle effectif.

“Nous demandons à la partie indienne de contrôler et de restreindre strictement les troupes de première ligne et de travailler avec la Chine pour maintenir la paix et la tranquillité à la frontière”, a déclaré le porte-parole à l’Associated Press.

L’expert indien Siddhartha Dubey, professeur auxiliaire de journalisme à la Northwestern University dans l’Illinois, a déclaré à Fox News Digital : “C’est une proposition incroyablement coûteuse de maintenir les armées sur une frontière glaciale dans un état d’alerte accru, en particulier pour l’Inde, qui a moins de ressources que Chine.”

Il a ajouté que la situation est “loin d’être stable. C’est une situation imprévisible. … Il y a des milliers de soldats armés et une puissance aérienne considérable qui se font face.

“La Chine a pris un territoire il y a 2 ans et demi, et les négociations n’ont rien donné à l’Inde. C’est un différend frontalier dessiné par une puissance coloniale partante, la Grande-Bretagne, qui a fait du mauvais travail.”

Le chef militaire indien a également ajouté que le conflit russo-ukrainien avait eu un impact sur l’approvisionnement en pièces de rechange pour l’armée indienne, mais n’a pas fourni plus de détails. Il a également parlé de la dépendance de l’Inde vis-à-vis des équipements de ces pays.

“La subsistance de ces systèmes d’armes – équipement en termes de pièces de rechange, en termes de munitions – est un problème que nous avons résolu”, a-t-il déclaré.

Les experts disent que jusqu’à 60% de l’équipement de défense indien provient de Russie, et New Delhi se retrouve dans une impasse au milieu de l’impasse avec la Chine sur un différend territorial.

Le journal Times of India a rapporté jeudi que l’Inde avait des problèmes pour ramener l’un de ses sous-marins à moteur diesel après un réaménagement majeur en Russie, qui a été frappée par des sanctions à cause de la guerre en Ukraine.

L’Inde devrait bientôt dépasser la population chinoise, selon un nouveau rapport des Nations Unies. L’Inde remplacera la population chinoise d’ici avril et atteindra près de 1,7 milliard de personnes d’ici 2050, contrairement à la population chinoise prévue de 1,31 milliard.

Selon des rapports, la Chine possède 350 ogives nucléaires, tandis que l’Inde, la plus grande démocratie du monde, possède 160 ogives nucléaires.

