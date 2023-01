Un général de l’armée de l’air prédit une guerre avec la Chine en 2025 : “J’espère que je me trompe”

Un général quatre étoiles de l’armée de l’air a prédit vendredi dans une note à ses officiers que les États-Unis seraient en guerre avec la Chine d’ici 2025 et a conseillé à ses commandants de se préparer, selon un rapport de NBC News.

Le général Mike Minihan, chef de l’Air Mobility Command, dans une note à tous les commandants d’escadres aériennes et autres commandants opérationnels de l’Air Force a dit: “J’espère que je me trompe. Mon instinct me dit [we] combattra en 2025.”

Minihan a déclaré qu’il pensait que la guerre avec la Chine était imminente dans les deux prochaines années en raison des prochaines élections de 2024 aux États-Unis et à Taïwan, qui, selon lui, “divertiront” Washington et Taipei et permettront à la Chine d’agir sur l’île.

Le général a déclaré qu’une “équipe de manœuvre de force conjointe fortifiée, prête, intégrée et agile, prête à se battre et à gagner à l’intérieur de la première chaîne d’îles” doit être établie pour se préparer au combat imminent.

Minihan a ordonné à ses commandants de l’armée de l’air de faire rapport d’ici le 28 février sur les mesures qu’ils prendront pour se préparer à la guerre contre la Chine.

Il a également déclaré que tout le personnel devrait s’assurer que leurs dossiers et leurs coordonnées d’urgence sont à jour et “considérer leurs affaires personnelles et si une visite doit être programmée avec leur bureau juridique de base de service pour s’assurer qu’ils sont juridiquement prêts et préparés”.

Le général aurait exhorté ses forces combattantes à “courir délibérément, pas imprudemment”, mais a déclaré qu’elles devaient accepter certains risques lors de l’entraînement.

“Si vous êtes à l’aise dans votre approche de l’entraînement, alors vous ne prenez pas assez de risques”, a-t-il ajouté.

Fox News Digital n’a pas pu joindre immédiatement le Pentagone pour un commentaire, mais selon NBC News, le ministère de la Défense (DOD) a déclaré que les remarques de Minihan ne reflétaient pas le “point de vue du département sur la Chine”.

Attaché de presse du DOD Brig. Le général Patrick Ryder aurait déclaré : « La stratégie de défense nationale indique clairement que la Chine est le défi majeur pour le ministère de la Défense et notre objectif reste de travailler aux côtés de nos alliés et partenaires pour préserver un Indo-Pacifique pacifique, libre et ouvert.

Les hauts responsables de la défense ont averti à plusieurs reprises que l’objectif à long terme de la Chine était de réunifier Taïwan avec la Chine continentale et Pékin a intensifié sa position agressive dans la région ces dernières années.

Le président Biden a déclaré l’année dernière qu’il répondrait à une invasion de Taïwan en déployant des forces américaines, contrairement à la guerre en Ukraine.

Mais le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré aux journalistes plus tôt ce mois-ci qu’il “doutait sérieusement[s]” une invasion de Taïwan et une guerre subséquente avec la Chine sont ” imminentes “.